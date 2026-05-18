Tepebaşı Belediyesi Çalışanlarıyla İlgili Soruşturmada Gözaltına Alınan 25 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Tepebaşı Belediyesi çalışanlarına yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi.

"Zincirleme suretiyle nitelikli zimmet", "evrakta sahtecilik", "Vergi Usul Kanununa muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı."

Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcıları S.Y. ve B.Ç. ile Özel Kalem Müdürü Ö.E'nin de arasında bulunduğu 25 kişi adliyeye sevk edildi.