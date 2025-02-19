Tepebaşı Belediyesi\'nden Çocuklara Çevre Bilinci Eğitimi

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Tepebaşı Belediyesi Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi geri kazanım konusunda farkındalık oluştururken, çocuklara da çevre bilinci aşılamaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi'nde, atık kağıtların elde geri dönüşüm yöntemiyle yeniden değerlendirilmesine devam edilirken çocuklara da çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturacak eğitimler düzenleniyor. Tepebaşı Belediyesi hizmet binasında ofislerde kullanıldıktan sonra çıkan kağıt atıkların ve başkanlığa gelen buket çiçeklerin değerlendirildiği Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi'nde atık kağıtlar ve kuru çiçekler bazı fiziksel işlemlerden geçirilerek önce kağıt hamuru daha sonra el yapımı kağıda dönüştürülüyor.

Çocuklar doğayı korumanın yollarını eğlenceli bir şekilde öğreniyor

Öte yandan Geri Dönüşüm Atölyesi'nde uygulanan; çevre sorunlarının tüketim ve insan etkileriyle ilgisi ve çözüm önerilerini içeren bilinçlendirme programına katılan çocuklar, oyunlar ve görsel materyallerle doğayı korumanın yollarını eğlenceli bir şekilde öğreniyor. Atık kağıtların geri dönüşüm sürecini uygulamalı olarak öğrenerek birer çevre dostu olarak merkezden ayrılan öğrenciler, evlerinde de atık ayırmak konusunda özenli olup, çevrelerini de bu konuda teşvik edeceklerini belirtiyor. - ESKİŞEHİR