Tepebaşı Belediyesi'nden Engelli Bireylere Destek: Gökkuşağı Kafe Projesi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nden Engelli Bireylere Destek: Gökkuşağı Kafe Projesi

Tepebaşı Belediyesi\'nden Engelli Bireylere Destek: Gökkuşağı Kafe Projesi

Tepebaşı Belediyesi, Gökkuşağı Kafe projesi ile engelli bireylerin topluma katılımını sağlıyor ve özgüven kazandırıyor. Proje, özel bireylerin hizmet verdiği bir mekan olarak Eskişehirliler tarafından rağbet görüyor.

18.10.2024 17:29  Güncelleme: 17:32
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Tepebaşı Belediyesinin örnek projeleri arasında yer alan Gökkuşağı Kafe, özel bireylerin iş gücüne katıldığı ve toplumla bütünleştiği merkezler olarak örnek olurken, her yaştan misafirleri ağırlamaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, engelli bireylerin topluma dahil olması, kendilerini geliştirmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları adına gerçekleştirdiği projeler ile Türkiye'de ilk olan çalışmaları hayata geçiriyor. Özel bireylerin toplumla bütünleşmesinin amaçlandığı Gökkuşağı Kafe projesi, Eskişehirliler için çok sevilen mekanlar olmayı başardı. İlki 13 Temmuz 2011 tarihinde faaliyete açılan Gökkuşağı Kafe, 2 farklı merkezde zihinsel yetersizliği bulunan bireyleri toplumla bütünleştiriyor ve bireylerin özgüven kazanmasını sağlıyor. 15 özel bireyin servis yaptığı bir alan olarak hizmet veren Gökkuşağı Kafeler ile bireylerin gelişiminin takip edilebileceği akademik çalışmalara zemin hazırlanıyor. Proje ile bireylerin ailelerinin yaşadığı zorlukların azaltılması noktasında da fayda sağlanıyor.

Öğrenciler özel bireyler ile tanışma fırsatı buldu

Tüm Türkiye'ye örnek olan Gökkuşağı Kafeler birçok misafir ağırlıyor. Son olarak Özel Atayurt İlkokulu 2. sınıf öğrencileri IB PYP programı çerçevesinde, 'Kim olduğumuz' temalı gezi programlarını Gökkuşağı Kafeler'de gerçekleştirdi. Bireysel farklılıklara saygı duymak, duyarlı ve farkındalığı yüksek bireylerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen ziyarette öğrenciler özel bireyler ile tanışma fırsatı buldu. Gökkuşağı Kafe, Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi ve Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi olmak üzere iki ayrı noktada hizmet veriyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi'nden Engelli Bireylere Destek: Gökkuşağı Kafe Projesi - Son Dakika

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