Tepebaşı Belediyesi'nden Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tepebaşı Belediyesi'nden Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği

Tepebaşı Belediyesi\'nden Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği

Tepebaşı Belediyesi, Ramazan ayında 'İftarımızı Paylaşalım' sloganıyla ihtiyaç sahibi ve kronik hastalığı olan vatandaşlara sıcak yemek ulaştırıyor. Aşevinden sağlanan yemekler, belediye ekipleri tarafından evlere servis ediliyor.

04.03.2025 11:48  Güncelleme: 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesi Nihal- İsmail Akçura Aşevi, Ramazan ayında da Eskişehirlilerin destekleri ile ihtiyaç sahibi, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların sofralarına "İftarımızı Paylaşalım" sloganıyla sıcak yemek ulaştırıyor.

Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde, sıcak yemek yardımı yapılıyor. Hazırlanan yemekler yine Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından evlere servis edilerek, vatandaşlara teslim ediliyor. Ramazan ayında ise "İftarımızı Paylaşalım" sloganı ile faaliyetlerini sürdüren Tepebaşı Belediyesi, hayırsever Eskişehirlilerin de destekleriyle iftar sofralarında vatandaşları sıcak yemekle buluşturuyor.

"Bereketi paylaşmanın huzurunu Tepebaşı'nda hissediyoruz"

Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu belirten Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da "Rahmet ve bereket ayı Ramazan'a kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Tepebaşı ailesi olarak birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere destek olarak yardımlarını ileten duyarlı tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bereketi paylaşmanın verdiği huzuru Tepebaşı'nda hissediyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nin faaliyetleri hakkında bilgi almak ve destek olmak isteyen vatandaşlar, Çamlıca Belde Evi'nin telefon hattından yetkililere ulaşabilir. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tepebaşı, Güncel, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi'nden Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği zirvesinde Gazze’nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı Arap Birliği zirvesinde Gazze'nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:45:16. #7.13#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi'nden Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.