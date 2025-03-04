Tepebaşı Belediyesi\'nden Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği

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Tepebaşı Belediyesi Nihal- İsmail Akçura Aşevi, Ramazan ayında da Eskişehirlilerin destekleri ile ihtiyaç sahibi, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların sofralarına "İftarımızı Paylaşalım" sloganıyla sıcak yemek ulaştırıyor.

Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde, sıcak yemek yardımı yapılıyor. Hazırlanan yemekler yine Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından evlere servis edilerek, vatandaşlara teslim ediliyor. Ramazan ayında ise "İftarımızı Paylaşalım" sloganı ile faaliyetlerini sürdüren Tepebaşı Belediyesi, hayırsever Eskişehirlilerin de destekleriyle iftar sofralarında vatandaşları sıcak yemekle buluşturuyor.

"Bereketi paylaşmanın huzurunu Tepebaşı'nda hissediyoruz"

Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu belirten Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da "Rahmet ve bereket ayı Ramazan'a kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Tepebaşı ailesi olarak birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere destek olarak yardımlarını ileten duyarlı tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bereketi paylaşmanın verdiği huzuru Tepebaşı'nda hissediyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nin faaliyetleri hakkında bilgi almak ve destek olmak isteyen vatandaşlar, Çamlıca Belde Evi'nin telefon hattından yetkililere ulaşabilir. - ESKİŞEHİR