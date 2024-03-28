Tepebaşı Belediyesi Ramazan Ayında İftar Etkinliklerine Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi'nin her yıl Ramazan ayında farklı mahallelerde düzenlediği iftar etkinliği, Tunalı ve Yaşamkent Mahalleleri'nde devam etti. İki farklı mahallede kurulan iftar sofrasına 8 bin kişi oturdu.
Tepebaşı Belediyesi'nin farklı mahallede kurduğu iftar sofraları, bu kez Tunalı ve Yaşamkent Mahalleleri'nde kuruldu. Her iki mahallede düzenlenen iftarlara, toplam 8 bin vatandaş katıldı.
Yaşamkent Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasını ziyaret eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, etkinliğe yoğun katılım gösteren vatandaşlarla selamlaşırken, hayırlı Ramazanlar diledi. Vatandaşlar, Yaşamkent Mahallesi'nde kurulmaya başlayan semt pazarı için Ataç'a teşekkür etti.
İftar sonrası değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, şöyle konuştu:
"Yıllardır Ramazan aylarını ilçelerimizde büyük bir beraberlikle geçiriyoruz. Hep birlikte iftar yapmanın, aynı sofraya oturmanın huzurunu yaşıyoruz. Bugün ise hem Tunalı Mahallesine hem de Yaşamkent Mahallesine iftar sofralarımızı kurduk. Komşularımızın güler yüzünü görmek bizleri de mutlu ediyor. Yaşamkent Mahalle sakinlerimiz pazar günleri kurulmaya başlayan semt pazarından memnuniyetlerini belirtiyorlar. Bizler vatandaşımız yaşam kalitesini arttırmak için hizmet etmeye, yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki onların yüzü gülsün. Ben tüm hemşehrilerimin Ramazan ayını kutluyorum."
Tunalı Mahallesi'ne kurulan iftar sofrasına katılan Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye de mahalle sakinlerine Başkan Ataç'ın selamlarını ve sevgilerini iletti.
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