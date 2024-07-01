Tepebaşı Belediyesi Uluönder Mahallesi\'nde Kaldırım Desenli Asfalt Çalışmalarına Başladı

Yerel

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki yol ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Uluönder Mahallesi'nde yer alan Baksan Sanayi 3072. Sokak'ta kaldırım desenli asfalt çalışmalarına başladı. Kaldırım çalışmasının ardından asfalt serim işlemi gerçekleştirilecek.

Tepebaşı Belediyesi, sorunsuz bir üstyapı amacıyla gerçekleştirdiği yol ve kaldırım çalışmalarını, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de sürdürüyor. Ekiplerin birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı asfalt çalışmaları, kilit taş, bordür ve kaldırım çalışmaları devam ediyor. Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 3072. Sokakta kaldırım desenli asfalt serim işlemi gerçekleştiriliyor. Kaldırım çalışmalarının ardından ise asfalt serim işlemi yapılacak.

Öte yandan Yukarı Söğütönü Mahallesi'nde, Şarhöyük ve Fevzi Çakmak muhtelif yollarda reglaj çalışması gerçekleştiriliyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR