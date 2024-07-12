Tepebaşı Belediyesi Uluönder Mahallesinde Asfalt Çalışmalarını Tamamladı

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Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki yol ve kaldırım çalışmaları çerçevesinde, Uluönder mahallesinde yer alan Baksan Sanayi 3072. sokakta kaldırım desenli asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt serim işlemini gerçekleştirdi.

Tepebaşı Belediyesi, sorunsuz bir üstyapı amacıyla gerçekleştirdiği yol ve kaldırım çalışmalarını kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de sürdürüyor. Ekiplerin birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı asfalt çalışmaları, kilit taş, bordür ve kaldırım çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, Uluönder mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 3072. sokakta da kaldırım desenli asfalt serim işleminin tamamlanmasının ardından asfalt serim işlemi başladı.

Üstyapı çalışmaları program çerçevesinde devam edecek

Öte yandan Sazova, Sütlüce ve Şirintepe mahallelerinde asfalt yama çalışması, Yusuflar ve Ertuğrulgazi mahallelerinde reglaj çalışmaları yapılırken, Aşağı Söğütönü mahallesi 100. Yıl bulvarı servis yolunda ve Ertuğrulgazi mahallesi Huzur sokakta ise bordür döşemesi gerçekleştiriliyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR