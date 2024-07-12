Tepebaşı Belediyesi Uluönder Mahallesinde Asfalt Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tepebaşı Belediyesi Uluönder Mahallesinde Asfalt Çalışmalarını Tamamladı

Tepebaşı Belediyesi Uluönder Mahallesinde Asfalt Çalışmalarını Tamamladı

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Uluönder mahallesinde yer alan Baksan Sanayi 3072. sokakta kaldırım desenli asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt serim işlemini gerçekleştirdi. Üstyapı çalışmaları program çerçevesinde devam edecek.

12.07.2024 14:40  Güncelleme: 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki yol ve kaldırım çalışmaları çerçevesinde, Uluönder mahallesinde yer alan Baksan Sanayi 3072. sokakta kaldırım desenli asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt serim işlemini gerçekleştirdi.

Tepebaşı Belediyesi, sorunsuz bir üstyapı amacıyla gerçekleştirdiği yol ve kaldırım çalışmalarını kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de sürdürüyor. Ekiplerin birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı asfalt çalışmaları, kilit taş, bordür ve kaldırım çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, Uluönder mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 3072. sokakta da kaldırım desenli asfalt serim işleminin tamamlanmasının ardından asfalt serim işlemi başladı.

Üstyapı çalışmaları program çerçevesinde devam edecek

Öte yandan Sazova, Sütlüce ve Şirintepe mahallelerinde asfalt yama çalışması, Yusuflar ve Ertuğrulgazi mahallelerinde reglaj çalışmaları yapılırken, Aşağı Söğütönü mahallesi 100. Yıl bulvarı servis yolunda ve Ertuğrulgazi mahallesi Huzur sokakta ise bordür döşemesi gerçekleştiriliyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi Uluönder Mahallesinde Asfalt Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:27 Başıboş sokak köpeklerine ilişkin teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Başıboş sokak köpeklerine ilişkin teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu
14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
13:06 AK Parti’den YRP’li Aydal’ın Erdoğan iddiasına sert tepki: Bu sözler çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır AK Parti'den YRP'li Aydal'ın Erdoğan iddiasına sert tepki: Bu sözler çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır
12:51 Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı
12:18 Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi
15:00 Sharon Stone, ’Temel İçgüdü’ filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı
14:54 Satır arasındaki detay Tanju Özcan’ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i de boş geçmedi Satır arasındaki detay! Tanju Özcan'ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de boş geçmedi
14:45 EURO 2024 performansı Ancelotti’nin fikrini değiştirdi İşte Arda Güler’in Real’deki yeni görevi EURO 2024 performansı Ancelotti'nin fikrini değiştirdi! İşte Arda Güler'in Real'deki yeni görevi
14:32 Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ’’Bebek bezi giymiş gibi duruyor’’ Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ''Bebek bezi giymiş gibi duruyor''
13:37 Bodrum’da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti Bodrum'da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti
13:34 Resmi teklif yapıldı Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor Resmi teklif yapıldı! Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor
13:33 Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor
13:02 Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 15:35:44. #1.13#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi Uluönder Mahallesinde Asfalt Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement