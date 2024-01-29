 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tepebaşı Belediyesi ile Genel-İş arasında sosyal haklar protokolü imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tepebaşı Belediyesi ile Genel-İş arasında sosyal haklar protokolü imzalandı

Tepebaşı Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında, belediye çalışanlarının sosyal haklarında iyileştirmeyi kapsayan ek protokol imzalandı. Protokol ile yemek ücretlerinde yüzde 55,5 artış yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi ile Genel-İş arasında sosyal haklar protokolü imzalandı
29.01.2024 - 22:52,  Güncelleme: 23:07
Abone Ol

Tepebaşı Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında, belediye çalışanlarının sosyal haklarında iyileştirmeyi kapsayan ek protokol imzalandı. Protokol ile yemek ücretlerinde yüzde 55,5 artış yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş (Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası) arasında sosyal haklarda iyileştirme protokolü imzalandı. Tepebaşı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen imza törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Genel-İş Sendikası Genel Sekreteri Çetin Çalışkan, DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Zeynep Kaya ve Genel-İş Eskişehir Şube Başkanı Coşkun Sakcı katıldı.

Sosyal haklarda iyileştirmeyi kapsayan ek protokol hakkında bir değerlendirmede bulunan Genel-İş Sendikası Genel Sekreteri Çetin Çalışkan, "Ahmet Başkanım, çok önemli çalışmalar yaptınız. Tepebaşı'nı değiştirdiniz, dönüştürdünüz. Yolumuz açık olsun. Bize de her anlamda, sonuna kadar yanınızdayız. Bugün imzaladığımız protokol de hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise "Benim için Tepebaşı Belediyesi çok kıymetli. Ben burada karar verirken, çalışma arkadaşlarımı düşünerek karar veriyorum. Onların geleceği benimle beraber sürecek. O açıdan biz yine işimize bakacağız. Tepebaşı aslında sağ görüşlü bir bölgedir. Bu bölgede sosyal demokrat belediyeciliği hayata geçirmek ve onu 20 yıla yakın yapabilmek o kadar kolay bir şey değil. Biz, Atatürk'ün yolunda, izinde ve onun devrimlerine inanarak hareket ettik. 3 yaşındaki çocuktan büyüklerimize, engellilerimize kadar cumhuriyet aşkını yerleştirmek ve onlarla birlikte yürüyebilmek çok önemli. Bugüne kadar çok şükür bunu hayata geçirdik ve başarılı olduk. Önümüzdeki yıllarda daha iyi şeyler olacak. Ama bu enflasyon ne olur, ne yapar hiçbir şey konuşamıyoruz… Yarın ile ilgili plan ve hesap yapamıyoruz. Ancak bir miktar destek verebilmek iyi bir şey. Hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Ataç ve Çalışkan, protokol metnini imzaladı. Ocak – Haziran 2024 arası 6 aylık dönemi kapsayan protokol ile yemek ücretlerine yüzde 55,5 iyileştirme sağlandı ve yemek ücretleri 45 TL'den 70 TL'ye yükseltildi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Çetin Çalışkan, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi ile Genel-İş arasında sosyal haklar protokolü imzalandı - Son Dakika


23:12
CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31
Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu: Her alanda önünüzü açtık Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu: Her alanda önünüzü açtık
21:45
Aslan geri döndü! Galatasaray, Gaziantep FK'yı son anda devirdi Aslan geri döndü! Galatasaray, Gaziantep FK'yı son anda devirdi
21:05
ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş
20:08
Gazzeli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı Gazzeli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı

Son Dakika
23:12 CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
21:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu: Her alanda önünüzü açtık
21:45 Aslan geri döndü! Galatasaray, Gaziantep FK'yı son anda devirdi
21:05 ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş
20:08 Gazzeli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı
20:07 İsrail yeni esir takası anlaşmasını kabul etti, Hamas'ın cevabı bekleniyor
19:33 Eşi ve 2 kızını kış günü evden atan doçentten skandal sözler: Sokakta kalın bana ne
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2024 23:23:38. #1.13#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi ile Genel-İş arasında sosyal haklar protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement