Tepebaşı Belediyesi Yaz Dönemi Çocuk Kursları Devam Ediyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Yaz Dönemi Çocuk Kursları Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi Yaz Dönemi Çocuk Kursları Devam Ediyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin 29 farklı merkezde ve 13 branşta çocuklara yönelik gerçekleştirdiği Yaz Dönemi Çocuk Kursları devam ediyor. Kurslara katılan öğrenciler hem el becerilerini geliştiriyor hem de yaz tatillerini verimli geçiriyor.

22.07.2024 15:54  Güncelleme: 15:57
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Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin 29 farklı merkezde ve 13 branşta çocuklara yönelik gerçekleştirdiği Yaz Dönemi Çocuk Kursları devam ediyor. Kurslara katılan öğrenciler hem el becerilerini geliştiriyor hem de yaz tatillerini verimli geçiriyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin çocukların gelişimine katkı sunmak için düzenlediği Yaz Dönemi Çocuk Kursları devam ediyor. Belde evleri ve deneyimli kafelerde düzenlenen geri dönüşüm atölyesine ve resim kursuna katılan çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde hem kendilerini geliştiriyor hem sosyalleşiyor.

Belde evlerinde gerçekleştirilen resim kursu da çocukların ilgisi ile devam ediyor. 7-9 yaş arası 15 çocuk, sulu boya, pastel boya, kalem boya gibi temel resim tekniklerini öğreniyor. Belde evlerinde düzenlenen kurslar sayesinde, nezih bir ortamda hayallerini resmederken hem kendilerini geliştiriyor hem sosyalleşiyor. Geri dönüşüm atölyesine katılan çocuklar ise atık kağıtları kullanılabilir nesne haline getirerek hem ülke ekonomisine katkı sunuyorlar hem de el becerilerini geliştiriyorlar. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Çocuk, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi Yaz Dönemi Çocuk Kursları Devam Ediyor - Son Dakika

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