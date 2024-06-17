Tepebaşı Belediyesi, Yeşil Alanlar ve Parklar Konusunda Öncü Bir Belediyecilik Anlayışı Ortaya Koyuyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi, Yeşil Alanlar ve Parklar Konusunda Öncü Bir Belediyecilik Anlayışı Ortaya Koyuyor

Tepebaşı Belediyesi, ilçedeki 593 parkın yanı sıra yeşil alanlar ile kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12,15 metrekare ile ülkeye örnek olan bir belediyecilik anlayışı sergiliyor. Park düzenlemeleri, yenileme, yapım ve onarım çalışmalarıyla ilçe sakinlerine sağlıklı ve doğal yaşam alanları sunuluyor. Ayrıca, parklarda oluşturulan spor donatılarıyla kent halkına açık havada spor yapma imkanı sağlanıyor.

17.06.2024 11:29
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İlçedeki 593 parkın yanı sıra yeşil alanlar ile kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12,15 metrekare ile ülkeye örnek olan Tepebaşı Belediyesi, kent yaşamı içinde önemli bir yer tutan parklar konusunda yürüttüğü çalışmalarla öncü bir belediyecilik anlayışı ortaya koyuyor.

Kentin çehresini değiştiren park düzenlemeleri, yenileme, yapım ve onarım çalışmaları yapan Tepebaşı Belediyesi, 2024 Mayıs ayı sonu verilerine göre yetki ve sorumluluğundaki 2 milyon 417 bin 327 metrekarelik 593 park adet alanı ile ilçe sakinleri için sağlıklı ve doğal yaşam alanları sunuyor. Türkiye genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı ortalama 8 metrekare iken Tepebaşı'nda kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12,15 metrekareye ulaşıyor. Öte yandan, parklarda oluşturulan spor donatıları ile kent halkına, açık havada sağlıklı bir spor ortamı sağlanmış oluyor.

"Kendine yakışır, şık ve çağdaş yeşil alanları ile iftihar edilen bir bölge olduk"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Tepebaşı'nda gerçekleştirilen yeşil alan çalışmalarının başarıya ulaştığını belirterek, "Tepebaşı bölgemiz bünyesindeki parklar ile vatandaşlarımız için önemli bir mola yeri, soluk alma noktası konumunda. Yeşil alan oranları ile zaten başarılı bir seviyede bulunan ilçemize yeni parklar yapmaya, mevcut parklarımızı da yenilemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan parklarımız ile ilgili aldığımız geri dönüşler çok olumlu. İnsanımız yeşil alanları seviyor. Aynı zamanda çocuklarımızın da güzel ve sağlıklı biçimde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak çok önemli. 2023'te 22 bin 865 metrekarelik 21 yeni parkı kent halkımızın hizmetine sunduk, yeşiller içinde bir kent hedefimize ulaştık. Tepebaşı kendine yakışır, şık ve çağdaş yeşil alanları ile iftihar edilen bir bölge oldu. Bunun için çok mutluyum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi, Yeşil Alanlar ve Parklar Konusunda Öncü Bir Belediyecilik Anlayışı Ortaya Koyuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi, Yeşil Alanlar ve Parklar Konusunda Öncü Bir Belediyecilik Anlayışı Ortaya Koyuyor - Son Dakika
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