Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ramazan Bayramı öncesinde denetlemelerini sürdürüyor

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Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde denetleme çalışmalarını sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalar tüketmesi için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bayramlarda tüketimi artan tatlı, pasta, börek, şekerleme, kuruyemiş imalat ve satışı yapan iş yerlerinde kontrollerini artıran ekipler, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi adına yoğun çaba gösteriyor. Ekipler yaptıkları denetlemelerde, işletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları, hijyen, gramaj ve etiket yönünden uygunluklarını kontrol ediyor.

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada vatandaşların ruhsatlı, kayıtlı işletmelerden alışveriş yapmalarının önemine vurgu yapılarak karşılaşılacak herhangi bir olumsuz durumda ise Mavi Masa istek ve şikayet hattına yetkililere ulaşılabileceği belirtildi. Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, Ramazan Bayramı'nın huzurlu ve sağlıklı bir biçimde geçirilebilmesi için çalışmalarına devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR