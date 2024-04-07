Tepebaşı Belediyesi Zincirlikuyu Mahallesi'nde Sokak İftarı Düzenledi

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Tepebaşı Belediyesi'nin Ramazan ayı dolayısıyla Zincirlikuyu Mahallesi'nde düzenlediği sokak iftarında, çok sayıda vatandaş paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Zincirlikuyu Mahallesi'nde düzenlenen sokak iftarında birçok vatandaş paylaşmanın ve bir arada oruç açmanın mutluluğunu yaşadı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da iftar programına katılan vatandaşlar ile selamlaşarak sohbet etti.

İftar sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Ataç, şunları söyledi:

"2010 yılından bu yana Ramazan ayında iftar sofralarımızı vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Vatandaşlarımızla her alanda bir araya gelmekten memnun oluyorum ama iftar sofraları beni ayrı mutlu ediyor. Sofralarımızda birliğimiz, beraberliğimiz artarken soframızın bereketi de artıyor. Ben tüm hemşehrilerime bizi bu sofrada yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum. Şimdiden bayramınızı kutluyor, sağlıklı günler diliyorum."