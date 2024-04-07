Tepebaşı Belediyesi Zincirlikuyu Mahallesi\'nde Sokak İftarı Düzenledi

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Tepebaşı Belediyesi'nin Ramazan ayı dolayısıyla Zincirlikuyu Mahallesi'nde düzenlediği sokak iftarında, birçok vatandaş bir araya gelerek paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Zincirlikuyu Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftar programında mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Zincirlikuyu Mahallesi'nde düzenlenen sokak iftarında birçok vatandaş paylaşmanın ve bir arada oruç açmanın mutluluğunu yaşadı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da iftar programına katılan vatandaşlar ile selamlaşarak sohbet etti. Vatandaşlar düzenlenen iftar programı için Başkan Ataç'a teşekkür ederken Tepebaşı Belediye Başkanlığına yeniden seçilmesinden dolayı da hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

İftar sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Ataç, "2010 yılından bu yana Ramazan ayında iftar sofralarımızı vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Vatandaşlarımızla her alanda bir araya gelmekten memnun oluyorum ama iftar sofraları beni ayrı mutlu ediyor. Sofralarımızda birliğimiz, beraberliğimiz artarken soframızın bereketi de artıyor. Ben tüm hemşehrilerime bizi bu sofrada yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum. Şimdiden bayramınızı kutluyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi. İftar programına yeni dönem meclis üyeleri de katıldı. - ESKİŞEHİR