Tepebaşı Belediyesi Şehitler ve Depremlerde Kaybettiğimiz Vatandaşlar İçin Mevlit Programı Düzenledi

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Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen mevlit programında, şehitler ve depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar için dua edildi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Bu güzel vatan için canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz ve depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımız için Fevzi Çakmak Mahalle'mizde mevlit okuttuk. Allah dualarımızı kabul etsin. Mekanları cennet olsun" dedi.

Tepebaşı Belediyesi düzenlediği anlamlı etkinlikler ile mahalle sakinlerini bir araya getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Fevzi Çakmak Mahallesi'nde düzenlenen mevlit programına da çok sayıda mahalle sakini katıldı. Programda dualar, şehitler ve depremlerde yitirilen vatandaşlar için okundu.

Etkinliğe katılan Başkan Ataç da şunları söyledi:

"Bu güzel vatan için canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz ve depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımız için Fevzi Çakmak Mahallemizde mevlit okuttuk. Allah dualarımızı kabul etsin. Mekanları cennet olsun. Bizler böyle birlik ve beraberlik içinde oldukça, her zorluğu aşabileceğimize inanıyorum. Hepinizin ayaklarına, yüreklerine sağlık."