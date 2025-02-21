Tepebaşı\'nda Sualtı Fotoğraf Atölyesi Düzenlendi

Yerel

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) iş birliğiyle "Havuzda Sualtı Fotoğraf Atölyesi" düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi gerçekleştirdiği etkinlikler ile kent halkına farklı deneyimler kazandırmaya devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) iş birliği ile düzenlenen "Havuzda Sualtı Fotoğraf Atölyesi" Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Milli Sporcusu Erkan Balk eğitmenliğinde gerçekleştirilen atölyede, sualtı fotoğrafçılığına giriş, sualtı çekimlerinde makine ayarları, sualtı model çekimlerinde ışık ayarı ve model çekimlerinde kompozisyon konuları hakkında bilgi verildi. Katılımcılar daha sonra öğrendikleri teorik bilgileri merkezde yer alan havuzlarda pratiğe dökme şansı yakaladı. Atölyeye katılanlar ise düzenlenen atölyeden dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne ve EFSAD'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR