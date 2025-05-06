Tepebaşı\'nda Yeryüzü Ekoloji Okulu Minik Öğrencileri Ağırlıyor

Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu minik öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin, Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi, kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmayı sürdürürken ziyaretçilerini de ağırlıyor. Dönemin ilk atölyesinde çocuklar, bitkilerin dönüşümü atölyesinde çim tohumu ektiler. Birlikte toprağı kazarak doğayla iç içe olan çocuklara tohum ve fide kavramları anlatılarak, uygulamalı olarak gösterildi. Böylelikle çocuklar bitkilerin büyüme evrelerini öğrenmiş oldular.

Tepebaşı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; 5-19 Mayıs tarihleri arasında sürecek atölye çalışmalarında bitkilerin dönüşümü, ileri dönüşüm sanat, akıl ve zeka oyunları, solucan besleme, oryantiring, doğayla sanat, bitkilerden krem yapımı konularında çocuklarla çalışmalar gerçekleştirileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR