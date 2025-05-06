Tepebaşı'nda Yeryüzü Ekoloji Okulu Minik Öğrencileri Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tepebaşı'nda Yeryüzü Ekoloji Okulu Minik Öğrencileri Ağırlıyor

Tepebaşı\'nda Yeryüzü Ekoloji Okulu Minik Öğrencileri Ağırlıyor

Tepebaşı Belediyesi ve Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğiyle kurulan Yeryüzü Ekoloji Okulu, minik öğrenciler için doğa ile iç içe eğitim atölyeleri düzenliyor. Çocuklar, bitkilerin dönüşümü üzerine uygulamalı eğitimler alarak doğa ile ilgili bilgilerini pekiştiriyorlar.

06.05.2025 13:21  Güncelleme: 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu minik öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin, Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi, kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmayı sürdürürken ziyaretçilerini de ağırlıyor. Dönemin ilk atölyesinde çocuklar, bitkilerin dönüşümü atölyesinde çim tohumu ektiler. Birlikte toprağı kazarak doğayla iç içe olan çocuklara tohum ve fide kavramları anlatılarak, uygulamalı olarak gösterildi. Böylelikle çocuklar bitkilerin büyüme evrelerini öğrenmiş oldular.

Tepebaşı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; 5-19 Mayıs tarihleri arasında sürecek atölye çalışmalarında bitkilerin dönüşümü, ileri dönüşüm sanat, akıl ve zeka oyunları, solucan besleme, oryantiring, doğayla sanat, bitkilerden krem yapımı konularında çocuklarla çalışmalar gerçekleştirileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Tepebaşı, Eğitim, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı'nda Yeryüzü Ekoloji Okulu Minik Öğrencileri Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seviyeyi arşa çıkardı Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi Seviyeyi arşa çıkardı! Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi
Amatör Lig’de ilginç anlar Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı Amatör Lig'de ilginç anlar! Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
Sinan Akçıl, Kızılay için bestelediği şarkıyı ilk kez seslendirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan eşlik etti Sinan Akçıl, Kızılay için bestelediği şarkıyı ilk kez seslendirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan eşlik etti
’Uçan Adam’ olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti 'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti
Çetelerle işbirliği yaptığı iddia edilen polis, kendisini takip eden polisi dövdürtüp kaçırdı Çetelerle işbirliği yaptığı iddia edilen polis, kendisini takip eden polisi dövdürtüp kaçırdı
Tartıştığı oğlunu kapısına gelen polise şikayet etmedi, 1 dakika sonra canından oldu Tartıştığı oğlunu kapısına gelen polise şikayet etmedi, 1 dakika sonra canından oldu
Edin Dzeko’dan sürpriz açıklama Herkesin kafasını karıştırdı Edin Dzeko'dan sürpriz açıklama! Herkesin kafasını karıştırdı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
BM’den Hindistan ve Pakistan’a çağrı: Gerilim kritik noktaya geldi BM'den Hindistan ve Pakistan'a çağrı: Gerilim kritik noktaya geldi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 15:12:36. #7.11#
SON DAKİKA: Tepebaşı'nda Yeryüzü Ekoloji Okulu Minik Öğrencileri Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.