Tepebaşı ve Odunpazarı Belediye Başkanları 8 Mart etkinliğinde bir araya geldi

Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile birlikte Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Başkan Ataç, Başkan Kurt ile birlikte Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nde kadınlar ile bir araya geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Eskişehirli başkanların yanı sıra CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Battal Sülük ve çok sayıda kadın katıldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Ataç, şunları söyledi:

"KADIN 1 GÜN DEĞİL, 365 GÜN YANIMIZDA OLMALI"

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Kadın 1 gün değil 365 gün yanımızda olmalı, hep beraber olmalıyız. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk 'Kadınla erkek beraber koşarsa başarı o zaman gelir' demiş. Gerçekten de öyle. Bugün örneğin Tepebaşı Belediyemizde çalışan kadın sayısı yüzde 40'lara çıktı. Müdürlerimiz var, başkan yardımcılarımız var. Onlarla Tepebaşı'nı birlikte yönetiyoruz. Sevgili canlar biliyorsunuz 20 gün sonra bir seçim var. Bunu benim size anlatmama gerek yok. Hep birlikte Eskişehir'i yine haritadaki o kırmızı renge boyayacağız."

Etkinliğe katılan tüm kadınlara teşekkür eden Başkan Kurt, tüm kadınların Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Odunpazarı Belediye Başkanı olarak seçildiğinde kadınları ve çocukları mutlu olan bir Odunpazarı için çalışmaya söz verdiklerini kaydeden Başkan Kurt, iki dönemdir de bu hizmeti en iyi şekilde yaptıklarını söyledi. Kurt, şöyle konuştu:

"ESKİŞEHİR'DE ÜÇ BELEDİYEYİ DE ALMALIYIZ"

"Ama bunları yapmamız ve devam edebilmemiz için sizin desteğiniz şart. Sizin oylarınız şart. Biz Eskişehir'de kadınlarımızın oylarıyla seçim kazandık. Bu nedenle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Odunpazarı Belediyesi halkın, yoksulların, ezilenlerin, ötekileştirilenlerin belediyesidir. Biz kim zordaysa onun yanında olan bir belediyeyiz. Bunun için de tasarruf etmemiz ve kaynakları doğru kullanmamız lazım. Onu da en iyi şekilde yapıyoruz. Ben hepinizden bize destek vermenizi ve bize yardım etmenizi istiyorum. Sizler bize oy veriyorsunuz, teşekkür ediyorum sizlere. Ama komşularınızı da ikna etmeniz lazım. Başkalarına oy veren komşuların yanlışı nedeniyle sizin çocuklarınız iş bulamıyor. Sizin çocuklarınız öğretmen oluyor, atanamıyor. Sizin çocuklarınız doğru yerde çalışamıyor. Mühendis, doktor oluyor, ama maalesef geçinecek ücreti alamıyor. Çünkü ekonomi kötü, Türkiye iyi yönetilmiyor, Türkiye iyi yönetilmediği için ekonomisi de iyi yönetilmiyor. Bunun bitebilmesi için 31 Mart Yerel Seçimleri'ni Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanması lazım. Eskişehir'de üç belediyeyi de almalıyız. Tepebaşı'nda Ahmet Ataç'ın Büyükşehir'de Ayşe Ünlüce'nin, Odunpazarı'nda ben Kazım Kurt'un mutlaka kazanması lazım."

CHP İl Başkanı Talat Yalaz ise şunları söyledi:

"Hepiniz farkındasınız ki bir tarafta kadınları sosyal hayattan, ekonomik hayattan alıp eve kapatmaya çalışan bir zihniyet var. Bir tarafta ise yaptığı bütün etkinlikleri kadınlarla yapan, kadınlara özel etkinlik yapmak anlamında Türkiye'de ilk sıralarda yer alan bir belediyecilik anlayışı var. Bunun en basit örneğini belediye meclis üyeliği listelerinde bile görebiliyorsunuz. AKP'nin Odunpazarı listesinde iki tane ya seçilir ya seçilmez. Tepebaşı'nın meclis üyeliği listesinde ise seçilebilecek yerden tek bir tane kadın yok. Halı sahaya gider gibi meclise gelecekler. Kadının olmadığı yerde zarafet olmaz, kadının olmadığı yerde güzellik olmaz. Kadının olduğu yerde kendine çeki düzen verme vardır. Kadının olduğu yerde ince düşünme vardır. O nedenle toplumsal, siyasi ve tüm konuşlarda eşit temsiliyetinin olacağı günlerin özlemiyle gününüzü kutluyorum."