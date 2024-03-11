Tepebaşı ve Odunpazarı Belediye Başkanları 8 Mart etkinliğinde bir araya geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile birlikte Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.
Başkan Ataç, Başkan Kurt ile birlikte Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nde kadınlar ile bir araya geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Eskişehirli başkanların yanı sıra CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Battal Sülük ve çok sayıda kadın katıldı.
Etkinlikte konuşan Başkan Ataç, şunları söyledi:
"KADIN 1 GÜN DEĞİL, 365 GÜN YANIMIZDA OLMALI"
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Kadın 1 gün değil 365 gün yanımızda olmalı, hep beraber olmalıyız. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk 'Kadınla erkek beraber koşarsa başarı o zaman gelir' demiş. Gerçekten de öyle. Bugün örneğin Tepebaşı Belediyemizde çalışan kadın sayısı yüzde 40'lara çıktı. Müdürlerimiz var, başkan yardımcılarımız var. Onlarla Tepebaşı'nı birlikte yönetiyoruz. Sevgili canlar biliyorsunuz 20 gün sonra bir seçim var. Bunu benim size anlatmama gerek yok. Hep birlikte Eskişehir'i yine haritadaki o kırmızı renge boyayacağız."
Etkinliğe katılan tüm kadınlara teşekkür eden Başkan Kurt, tüm kadınların Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Odunpazarı Belediye Başkanı olarak seçildiğinde kadınları ve çocukları mutlu olan bir Odunpazarı için çalışmaya söz verdiklerini kaydeden Başkan Kurt, iki dönemdir de bu hizmeti en iyi şekilde yaptıklarını söyledi. Kurt, şöyle konuştu:
"ESKİŞEHİR'DE ÜÇ BELEDİYEYİ DE ALMALIYIZ"
"Ama bunları yapmamız ve devam edebilmemiz için sizin desteğiniz şart. Sizin oylarınız şart. Biz Eskişehir'de kadınlarımızın oylarıyla seçim kazandık. Bu nedenle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Odunpazarı Belediyesi halkın, yoksulların, ezilenlerin, ötekileştirilenlerin belediyesidir. Biz kim zordaysa onun yanında olan bir belediyeyiz. Bunun için de tasarruf etmemiz ve kaynakları doğru kullanmamız lazım. Onu da en iyi şekilde yapıyoruz. Ben hepinizden bize destek vermenizi ve bize yardım etmenizi istiyorum. Sizler bize oy veriyorsunuz, teşekkür ediyorum sizlere. Ama komşularınızı da ikna etmeniz lazım. Başkalarına oy veren komşuların yanlışı nedeniyle sizin çocuklarınız iş bulamıyor. Sizin çocuklarınız öğretmen oluyor, atanamıyor. Sizin çocuklarınız doğru yerde çalışamıyor. Mühendis, doktor oluyor, ama maalesef geçinecek ücreti alamıyor. Çünkü ekonomi kötü, Türkiye iyi yönetilmiyor, Türkiye iyi yönetilmediği için ekonomisi de iyi yönetilmiyor. Bunun bitebilmesi için 31 Mart Yerel Seçimleri'ni Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanması lazım. Eskişehir'de üç belediyeyi de almalıyız. Tepebaşı'nda Ahmet Ataç'ın Büyükşehir'de Ayşe Ünlüce'nin, Odunpazarı'nda ben Kazım Kurt'un mutlaka kazanması lazım."
CHP İl Başkanı Talat Yalaz ise şunları söyledi:
"Hepiniz farkındasınız ki bir tarafta kadınları sosyal hayattan, ekonomik hayattan alıp eve kapatmaya çalışan bir zihniyet var. Bir tarafta ise yaptığı bütün etkinlikleri kadınlarla yapan, kadınlara özel etkinlik yapmak anlamında Türkiye'de ilk sıralarda yer alan bir belediyecilik anlayışı var. Bunun en basit örneğini belediye meclis üyeliği listelerinde bile görebiliyorsunuz. AKP'nin Odunpazarı listesinde iki tane ya seçilir ya seçilmez. Tepebaşı'nın meclis üyeliği listesinde ise seçilebilecek yerden tek bir tane kadın yok. Halı sahaya gider gibi meclise gelecekler. Kadının olmadığı yerde zarafet olmaz, kadının olmadığı yerde güzellik olmaz. Kadının olduğu yerde kendine çeki düzen verme vardır. Kadının olduğu yerde ince düşünme vardır. O nedenle toplumsal, siyasi ve tüm konuşlarda eşit temsiliyetinin olacağı günlerin özlemiyle gününüzü kutluyorum."
Son Dakika › Yerel › Tepebaşı ve Odunpazarı Belediye Başkanları 8 Mart etkinliğinde bir araya geldi - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu vurgulayarak, 650 bin konutun acil dönüşmesi gerektiğini ifade etti.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İslami Şura Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimleri için başkent Tahran'da oyunu kullandı. Hamaney, İranlıları oy kullanmaya çağırarak, düşmanları hayal kırıklığına uğratmalarını istedi. Ülkede 61 milyon seçmen oy kullanacak ve seçimler saat 18.00'de sona erecek.
2024 yılında asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak belirlenmesinin ardından, çalışanlar zamlı maaşlarını almadan pek çok üründe fiyat artışı yaşandı. Yıl içinde ek zam yapılmayacağı kararlaştırılırken, yerel seçim sürecinde asgari ücretlilere yeni bir zam yapılması ihtimali kulis bilgisi olarak dolaşıyor. Ayrıntılar geliyor...
Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi dirençli bir kent yapmak için çalışmalar yapacaklarını ve yeni projelerin müjdesini verdi. Yapılacak projeler arasında İncesu Saraycık Mahallesi, Semerkent Toplu Konut Projesi, Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi ve Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi bulunuyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da ulusal kanallarda canlı yayınlara katılarak, Kayseri için yapılan projeleri ve yeni 5 yılda beklenen projeleri anlattı.
Balıkesir'de CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, kendisiyle aynı adı ve soyadını taşıyan bağımsız aday Ahmet Akın'ın adaylığına tepki gösterdi. Bağımsız aday Ahmet Akın'ın seçim çalışmaları yapmadığı ve ortadan kaybolduğu iddia edildi.
AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, yerel seçimler çerçevesinde Çat ilçesine çıkarma yaparak çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. İlçe Başkanı, Belediye Başkan Adayı ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Küçükoğlu, Çat halkının AK Parti'ye olan teveccühünün devam ettiğini vurguladı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer’in ‘Tarsus Seçim Koordinasyon Merkezi’ açıldı. 5 yıllık görev süreleri boyunca tüm Mersin’e ve herkese hizmet götürdüklerini vurgulayan Seçer, “Vahap Seçer 5 yıllık sürede sadece Mersin’in tüm ilçelerine, Toros Dağları’na ve ovasına hizmet etti. Bu hizmeti yaparken de adaletsizliği ortadan kaldırdı” dedi.
Ankara'da eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-1" operasyonunda "Pekmez Kardeşler" organize suç örgütü çökertildi. Örgüt elebaşları dahil 26 şüphelinin yakalandığı operasyonda 13 adet pompalı tüfek ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da gerçekleştirilen 'Mahzen-1' operasyonunda Pekmez Kardeşler organize suç örgütünün çökertildiğini ve 26 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyon sonucunda 18 ruhsatsız tabanca, 13 pompalı tüfek, uyuşturucu ve çelik yelek ele geçirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhaliflerinden Aleksey Navalni'nin cenaze töreni düzenleniyor. Navalni'nin ekibi, cenaze arabası bulmakta zorlandıklarını ve tehdit edildiklerini belirtti. Tören, Moskova'da bir kilisede yapılacak ve canlı yayınlanacak. Ancak Navalni'nin ekibi, tören sırasında sorunlar yaşanabileceğinden endişe duyuyor. Rus yetkililer, muhalif eylemlere sert önlemler alırken, Navalni'nin ölümünü anma girişimleri de tepkiyle karşılandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin başkan adaylarının belirlenme yöntemiyle ilgili tartışmalara ilişkin, "Bazı yerlerde bazı zaruretler vardı ama mesela belediye bizdeyse memnuniyet anketi yapıyoruz. Eğer halk belediye başkanına seçildiğinden ileride bir destek veriyorsa, memnuniyeti partinin oyunun üstündeyse yeniden aday yapıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Birileri emekliyi kışkırtıyor' sözlerine de Özel, "Sen yaptıklarınla emekliyi kışkırtmıyorsun da ben bunu söyleyince mi emekliyi kışkırtıyorum? Keşke kışkırtabilsem, ümit ederim emeklileri sokağa dökebilsem, emekliler ve işçiler haklarını aramak için yürüseler, Biz bu milleti sokağa dökeceğiz kardeşim. Sokağa çıkacağız, hakkımızı alacağız, evimize döneceğiz" diye cevap verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?