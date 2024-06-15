Tepeköy Mezarlığında Bayram Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika
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Yerel

Tepeköy Mezarlığında Bayram Geleneği Yaşatılıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesinde her bayram arifesinde mezarlıkta toplanan vatandaşlar hayır yapıp dua ediyor. Bu bayram arifesinde de gelenek devam etti.

15.06.2024 11:05
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Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesinde asırlardır her bayram arifesinde sabah namazı öncesi mezarlıkta çocuklarla birlikte toplanan vatandaşlar önce hayır yapıyor ardından mezarlıkları ziyaret ederek dua ediyor. Bu bayram arifesinde de geleneği bozmayan yüzlerce vatandaş Tepeköy Mezarlığında bir araya gelirken, geleneğe destek vermek için Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da etkinliğe katıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesinde asırlardır süren arife geleneği her geçen yıl daha fazla katılımla gerçekleştirilmeye devam ediyor. Özellikle 1969 yılındaki depremde evlerin yıkılarak şimdiki yerine taşınmasının ardından daha geniş kapsamlı olarak kutlanmaya başlayan gelenek yaşatılmaya devam ediyor. Kurban Bayramı arifesinde de sabah namazı öncesi mezarlıkta çocuklarla birlikte toplanan yüzlerce vatandaş ellerinde kova ve poşetlerle bekleyen çocuklara hayır yaptıktan sonra dualar edildi. Mezarlık girişinde ateş yakılan etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunurken gün doğması ile birlikte vatandaşlar mezarlıkları ziyaret ederek ebediyete intikal eden yakınları için dua etti. Etkinliğe Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katılarak hem vatandaşlarla bayramlaştı hem de çocuklara şeker dağıttı.

Etkinliğe katılan çocuklar, her yıl etkinliğin heyecanını yaşadıklarını, akşam heyecandan uyuyamadıklarını, sabah erkenden kalkarak mezarlığa geldiklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Mahmut Taşpınar, "Her arife gününde sabah ezanından önce kabirde toplanıp, ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Çocuklar helva, şeker gibi ikram toplayacağı heyecanıyla erkenden kalkıyorlar. Kur'an-ı kerim okuduk, Yasin-i şerif okuduk. Toplu dua ettik" dedi.

Mahalle Muhtarı Süleyman Tunga ise "Köyümüz 1969 depreminde yıkıldı. Yeni köye taşındıktan sonra çocuklarımızla beraber her arife günü mezar ziyaretine geliyoruz. Daha önceden de atalarımız tarafından kutlanan, ancak o tarihten sonra daha geniş kapsamlı olarak kutlanan, bu adetimizi devam ettiriyoruz ve ettirmeye devam edeceğiz. Etkinlikte çocuklar sabah erkenden kalkıp mezara geliyorlar, sıraya giriyorlar. Vatandaşlarımız yapacakları ikramları çocukların poşet, kova, kutu gibi ellerinde buluna kaplara koyuyorlar. Bu geleneği atalarımızdan aldık, devam ettireceğiz" diye konuştu.

Etkinliğe Başkan Öküzcüoğlu da katıldı

Sabah saat 05.00 sıralarında etkinliğe katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Şu anda Tepeköy Mahallemizin mahalle mezarlığında düzenlemiş olduğu etkinliğe katıldık. Dini bayramlarımızda birlik, beraberlik ve dayanışmanın sembolü olarak sabah namazından önce çocuklarımız mezarlık ziyaretine geliyorlar. Çocukları sevindirmek adına burada bir gelenek yaşatılıyor. Çocuklara şeker, tatlı, çikolata gibi ikramlar edilerek, çocukların gönüllerine girilmesi, bu geleneğin yaşatılması amacıyla halkımız burada toplanıyor. Çocuklara ikramlarda bulunuyorlar ve namazdan sonra da dağılıyorlar" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepeköy Mezarlığında Bayram Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika

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