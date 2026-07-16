Terapi Odası: Model Arabalarla Huzur Buldu

Sivas'ta yaşayan Murat Cingöz, 35 yılda 15 bini aşkın model arabadan oluşan koleksiyon oluşturdu. Koleksiyon odasını "terapi odası" olarak tanımlayan Cingöz, en stresli anlarında bile burada huzur bulduğunu söyledi.

Sivas'ta yaşayan Murat Cingöz, çocuk yaşta başladığı model araba koleksiyonculuğunu 35 yıldır sürdürüyor. Binlerce model arabaya ev sahipliği yapan koleksiyon odasını kendi tasarlayan Cingöz, buranın kendisi için adeta bir terapi alanına dönüştüğünü söyledi. Çocukluğundan bu yana koleksiyon yaptığını belirten Cingöz, 1991 yılında aldığı ilk model arabayla koleksiyonunun bugünkü halini almaya başladığını ifade etti. Hot Wheels, Matchbox, Tomica ve Mini GT başta olmak üzere birçok markaya ait 15 binden fazla model arabayı bir araya getiren Cingöz, yer kalmayınca odanın duvarlarını, raflarını ve tavanını da kendi tasarımıyla değerlendirdi.

Yer kalmayınca tavanı da değerlendirdi

Koleksiyon odasının tamamını kendi emeğiyle hazırladığını söyleyen Murat Cingöz, "Ailenin en küçüğüyüm, beş kardeşiz. En küçük olmamdan dolayı büyüklerim hep bana oyuncak hediye getirirdi. Aslında kendimi bildim bileli koleksiyon yapıyorum ama referans noktam bin dokuz yüz doksan bir yılında satın aldığım ilk model arabayla başladı. Bu sene otuz beşinci yılı geride bıraktık. Yıllar içerisinde koleksiyonum on beş bin parçayı geçti. Yer kalmayınca gözümü tavana diktim. Tavana da kendi tasarladığım, üç boyutlu yazıcıyla ürettiğim aparatlarla yaklaşık üç bin beş yüz model arabayı sabitledim." dedi.

"Stresli zamanlarda psikoloğa gitmek yerine burada vakit geçiriyorum"

Koleksiyonun kendisi için maddi değerinden çok manevi anlam taşıdığını ifade eden Murat Cingöz, "Odaya girerken ne kadar stresim olursa olsun, bu kapıdan içeri girdiğim anda burayı terapi odası gibi görüyorum. Bütün stresim ve sıkıntım beş dakika içerisinde kayboluyor. Çok rahatlıyorum. Gidip psikoloğa binlerce lira vermek yerine burada vakit geçirmeyi tercih ediyorum." dedi.

"Çocuklar koleksiyon yapmaya teşvik edilmeli"

Ailelere de tavsiyelerde bulunan Murat Cingöz, "Ailelere en büyük tavsiyem, özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarını koleksiyon yapmaya yönlendirmeleridir. Bu model araba olmak zorunda değil, başka bir koleksiyon da olabilir. Böylece çocuklar kötü alışkanlıklardan uzak kalır. Aynı zamanda biriktirdiği ürünler ileride maddi değer de kazanabilir." dedi. - SİVAS