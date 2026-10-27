Tercan\'da Ekim ayı birlik meclisi Kaymakam Duman başkanlığında toplandı

Tercan'da Ekim ayı birlik meclisi Kaymakam Duman başkanlığında toplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın Tercan ilçesinde 2026 yılı Ekim ayı olağan birlik meclis toplantısı, Kaymakam Neslihan Kısa Duman başkanlığında yapıldı. Toplantıya il genel meclis üyeleri ve köy muhtarları katıldı, gündemdeki konular ele alındı.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde 2026 yılı Ekim ayı olağan birlik meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman başkanlığında düzenlenen toplantıya il genel meclis üyeleri ve köy muhtarları katıldı.
Toplantıda, birlik meclisinin gündeminde yer alan konular ele alındı.
Kaynak: İHA
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