Tercan\'da Sulama Sistemi Destekleri Toplantısı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ile bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Tercan Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, İl Müdürlüğü konu uzmanı personeli katıldı.
Toplantıda, üreticiler ve yatırımcılara yönelik destekleme programları, başvuru süreçleri, hibe oranları ve uygulama esasları hakkında bilgi verildi.
Uzman personel, katılımcıların sorularını yanıtlayarak kırsal kalkınma yatırımlarının artırılması ve modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.
Program sonunda, desteklerden yararlanmak isteyen vatandaşların İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden detaylı bilgi alabilecekleri belirtildi. - ERZİNCAN
