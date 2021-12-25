Terinizi dağıtarak hastalıklardan korunabilirsiniz - Son Dakika

Terinizi dağıtarak hastalıklardan korunabilirsiniz

DENİZLİ - Terden kaynaklı insan vücudunda bir çok hasar ve tahrişin meydana gelmesini önlemek amacıyla, ter vücuda dağıtılarak hastalığın önüne geçiliyor. Dağıtılan terin vücut ısısını 2 derece düşürülebildiği ve terden kaynaklı bakteri oluşumunun ise engellendiği belirtildi.

Türkiye genelinde birçok kişi terden dolayı artan rahatsızlığın ardından, farklı yöntemler denemeye başladı. Terin vücuda dağıtılarak rahatsızlığın önüne geçildiği görülürken, nano teknolojisi kullanarak farklı kumaş üretildi. Üretilen kumaştan yapılan yatak örtüsü ve yastık kılıfı vücut ısısı nem dengesini sağlayarak, kan akışını hızlandırdığı için kan dolaşımı artıyor, böylece özellikle yatalak hastaların vücutlarında oluşan bası yaralarının da önüne geçiliyor. Aşı terleyenlerinde teri daha geniş alana yayarak sinizüte iyi getirebiliyor. Büstiyer, minder, bokser, kolluk, topukluk, eldiven ve çorapta tene temas ettiği bölgede vücut ısısını iki derece düşürerek bakteri oluşumunu engelliyor, kıl dönmesi rahatsızlığının oluşumunu engelliyor.

Terin dağıtımı rahatsızlığın önüne geçiyor

Yara oluşmadığını belirten Teknik Tekstil Tasarımcısı Dr. İsa Dal, "Terden kaynaklanan insan vücudundan ciddi hasarlar oluştuğunu tespit ettik. Bunu nasıl önleyeceğimizi araştırırken, 2012 yılında TÜBİTAK projesi geliştirdik. Proje kapsamında ise çalışmalar başlattık. Bu çalışma vücudun temas ettiği noktada vücudun ısısını 2 derece ayarlayarak o bölgedeki hücresel yenilenmeyi ve kan akışını hızlandırıyor. Bu sayede o bölgenin tahriş olmamasını ve aynı zamanda yara oluşmamasını sağlıyor. Temelde bu bölgenin ısı oluşmasına temas ettiği noktada ısıyı orijinal şekilde dengeleyerek terlemede oluşan birçok rahatsızlığı ortadan kaybediyor" dedi.