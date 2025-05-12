Terme Belediye Başkanı\'ndan Doğa Sporları Vurgusu

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, doğa sporlarına yönelik tamamlanacak olan çalışmaların ardından ilçenin bu konuda potansiyelinin artacağını belirterek, "Terme, mavi ile yeşilin eşsiz uyumunu bünyesinde barındıran, doğal güzellikleriyle adeta bir cennet köşesi. Bu zenginliklerimizle doğa sporları için büyük bir potansiyele sahibiz. Karavan Fuarı'nda açtığımız standımızda, bu potansiyeli ziyaretçilerimizle paylaşma fırsatı bulduk" dedi.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin destekleriyle Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2. Karadeniz Karavan Fuarı"nda yerini alan Terme Belediyesi standı, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Stantta, ilçenin doğal güzelliklerinin yanı sıra, yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan çeşitli doğa sporlarına ilişkin tanıtımlar yapıldı. Ayrıca, Terme Karavan Kamp ve ilçedeki diğer kamp alanları hakkında da ziyaretçilere bilgi verildi.

Fuar boyunca Terme'nin 'doğanın kalbinde cennetten bir köşe' sloganıyla tanıtıldığını belirten Belediye Başkanı Şenol Kul, "Terme, mavi ile yeşilin eşsiz uyumunu bünyesinde barındıran, doğal güzellikleriyle adeta bir cennet köşesi. Bu zenginliklerimizle doğa sporları için büyük bir potansiyele sahibiz. Fuarda açtığımız standımızda, bu potansiyeli ziyaretçilerimizle paylaşma fırsatı bulduk. İlçemizde hayata geçirmeyi planladığımız doğa sporları projeleri ve karavan kamp alanlarımız büyük ilgi gördü" diye konuştu.

Başkan Kul, Terme'yi doğa sporlarının vazgeçilmez bir merkezi haline getirme hedefi doğrultusunda çalışmaların aralıksız süreceğine dikkat çekerek, "Amacımız, Terme'nin doğal güzelliklerini en iyi şekilde değerlendirerek, doğa sporları tutkunları için bir cazibe merkezi oluşturmak. Fuar boyunca gördüğümüz ilgi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Önümüzdeki süreçte projelerimizi hayata geçirerek, Terme'yi bu alanda hak ettiği konuma taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Fuarın Terme'nin tanıtımı için önemli bir platform oluşturduğunu ifade eden Başkan Kul, standı ziyaret eden tüm misafirlere ve emeği geçenlere teşekkür etti. - SAMSUN