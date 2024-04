Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Özel Eğitim Okulu\'nu ziyaret etti

Yerel

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, annesi Mukaddes Kul adına yaptırdığı Terme Mukaddes Kul Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Abdulkadir Öztürk ve özel öğrencilerini ağırladı. Buluşmada duygu dolu anlar yaşayan Başkan Kul, "Eğitime büyük önem veriyoruz. Çocukların gelişmelerine destek vererek, ülkenin geleceğine de destek vermiş oluyoruz" dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, hayırlı olsun ve tebrik ziyaretleri kapsamında son olarak rahmetli annesi Mukaddes Kul adına ilçenin Evci Mahallesi sınırları içerisinde hayırsever olarak yaptırdığı Terme Mukaddes Kul Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Abdulkadir Öztürk ve özel öğrencilerini ağırladı.

Karayolu kenarındaki 13 bin 100 metrekare arsanın 600 metrekarelik kısmına kurulan okul, 8 derslik kapasiteli olarak hizmete alındı. Okul ile ilgili 2017 yılı başlarında Samsun Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Başkan Şenol Kul arasında protokol düzenlenmişti. Başkan Kul, Kozluk Belediye Başkanlığı döneminde, bağışladığı 50 dönüm arsa ile Kozluk Mahallesi'ne de modern bir fen lisesi kazandırmıştı.

Çocukların geleceğin teminatı olduklarını rahat etmesini sağlayacak her türlü ayrıntıyı düşündüklerini söyleyen Belediye Başkanı Şenol Kul, "Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için eğitime büyük önem veriyoruz. Onların daha modern şartlar altında eğitim alması için elimizden gelen her türlü desteği verdik, vereceğiz. Hayata geçireceğimiz projelerimizde de çocuklarımız ve gençlerimiz her zaman ön planda olacak. Çocuklarımızın yüzünün güldüğünü görmek her şeye bedel" diye konuştu.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'un eşi Nuran Kul, Terme Mukaddes Kul Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret ederek, çocukların bedensel gelişimlerinde kullanabilecekleri koşu bandı hediye etti. Nuran Kul, "Eşim Şenol Kul ile birlikte her zaman eğitimin ve özel çocuklarımızın destekçisi olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN