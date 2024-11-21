Terme Belediyesi Modern Yollar İçin Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Terme Belediyesi Modern Yollar İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Terme Belediyesi Modern Yollar İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Samsun'un Terme Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde modern yollar inşa ediyor. Belediye Başkanı Şenol Kul, daha konforlu ve güvenli ulaşım için sürekli çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

21.11.2024 10:10  Güncelleme: 10:12
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Samsun'un Terme Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli olarak yolları, modern ve konforlu bir yapıya kavuşturuyor. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Standardı yüksek ve daha konforlu yollar için sürekli çalışıyoruz" dedi.

Terme Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ulaşıma yönelik yatırımları hayata geçirerek vatandaşın ulaşım konforunu ve güvenliğini en üst seviyede sağlamaya gayret gösteriyor. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ilçenin Akçay Mahallesi'nde Terme Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından da Sakarlı Mahallesi'nde yürütülen beton yol ve meydan çalışmalarını yerinde inceledi.

"Adım adım hizmete devam"

Terme için planlı ve titiz bir çalışma sürdürdüklerini ifade eden Başkan Kul, "Bütün birimlerimizle birlikte Terme'nin her bir köşesinde yapılması gereken hizmetleri adım adım yerine getiriyoruz. İnşallah tüm mahallelerimizde talep edilen ne varsa birer birer tamamlayıp, ilçemizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan mahallelere yapılması gereken yeni yolları yapıyor, diğer taraftan da yol yenileme çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte her alanda çalışmalar yürüterek, Terme'mize ve şehrimize yakışır hizmetler yapıyoruz. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha rahat ve konforlu bir Terme sunmak içindir. Yapılan çalışmaların şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Halkımızın refahı için çalışıyoruz"

Terme'miz için 'vizyon şehircilik' anlayışıyla hareket ediyoruz diyerek sözlerine devam eden Başkan Kul, "Halkımıza hizmetin en iyisini vermek için bu göreve talip olduk. Yollarımız ne kadar kaliteli ve düzgün olursa kent yaşamının kalitesi de o kadar güzel olur. Vatandaşlarımızın mutluluğu, huzuru ve refahı için yaptığımız çalışmalar sonrası halkımızın memnuniyeti bizleri de memnun ediyor. İnsanı merkeze alan belediyecilik anlayışımızla projelerimizi ve hizmetlerimizi şekillendiriyoruz. Tüm bireyleri ile birlikte Terme'de yaşayan her insanımızı birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur ve güven içerisinde yaşayacağı bir Terme niyeti ile yola çıktık ve bu çerçevede çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemize katkılarından dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan ve ekibine teşekkür ederiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Terme Belediyesi Modern Yollar İçin Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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