Terme Belediyesi\'nden Sosyal Market Açılışı

Samsun'un Terme Belediyesi, 'Sosyal Market' mağazasının açılışını yaptı. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Hayat paylaşınca güzel, hayırseverleri projemize desteğe davet ediyoruz" dedi.

Terme Belediyesi, muhtaç ailelere kurduğu Sosyal Market ile ulaşacak. İlçede hayata geçen marketten hiçbir ücret ödemeden çıkan vatandaşlar ihtiyaç duyduğu ürünleri buradan temin edebilecek. Ürün zenginliği açısından diğer marketlerden farkı olmayan hatta daha fazlası bulunan Sosyal Market, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek. Sosyal Market'te; kıyafet, ayakkabı, gıda, şarküteri, kırtasiye, yaşlı ve bebek maması, bebek ve hasta bezi gibi bir çok temel ürünün yer alıyor.

"Dayanışmamızı büyütüyoruz"

Başkan Kul, Sosyal Market'in sadece bir yardım noktası olmadığını vurgulayarak, "Göreve başlarken Terme'de temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra dayanışma içinde olacağımızın sözünü verdik. Her acıyı ve sevinci paylaşacağımızı, elimizde ne varsa ihtiyaç sahipleriyle paylaşacağımızı söylemiştik. İlçedeki hayırseverlerin de katkıları ile büyüyecek sosyal market bu anlamda dayanışmanın da ortaklaştığı bir nokta olarak, yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak" diye konuştu.

"Bu markette para değil, iyilik geçiyor"

Açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiren Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Sosyal Market'te paranın değil, iyiliğin geçtiğini söyledi. Başkan Kul, "Bu sosyal dayanışma projemizde para değil, iyilik geçiyor. Son zamanlarda ihtiyaç duyulan sosyal dayanışmayı, yardımlaşmayı hem inancımızdan gelen güçle hem de hayırsever dostlarımıza duyurmak istedik. Bu yeni uygulama kimsenin verdiğini kimsenin görmediği bir sistem. Güzel bir çalışma hayata geçirdik. Bu marketle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız istediklerini buradan alabilecekler. Bu da bizi fazlasıyla mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Açılışa ayrıca, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Kent Konseyi Başkanı Dilek Aydın, siyesi parti temsilcileri ve belediye meclis üyeleri katıldı. - SAMSUN