Terme Belediyesi Roman kızların eğitimini destekleyecek - Son Dakika

8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde Roman vatandaşlarla iftar programında bir araya gelen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, okula gitmeyen kız çocukları için çalışmalara başlayacağını belirterek yeni eğitim öğretim yılında okula gitmeyen çocuk olmayacağını vurguladı.

Terme Belediyesi ile Terme Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen iftar programı 8 Nisan Dünya Romanlar Günü çerçevesinde yapıldı. Terme'deki Roman vatandaşlarla iftar programında bir araya gelen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Romanların taleplerini dinledi. Programa, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karademir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, İlçe Müftüsü Ömer Ergül, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Alemdar ile Mahalle Muhtarları ve Roman vatandaşlar katıldı.

Okunan akşam ezanının ardından hep birlikte oruçların açıldığı iftar programında konuşma yapan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları vererek Romanların gününü kutladı. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Uzun yıllardır bu şehirde doğmuş, büyümüş bireyler olarak bizim toplumumuzun en renkli kesimisiniz. Türk toplumunun da büyük zenginliklerinden bir tanesisiniz. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerle gönül gönüle kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Roman kardeşlerimize iftar davetimize gösterdikleri samimi ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Roman kızlar okullu olacak

Okula gitmeyen kız çocuklarının eğitimleri için çalışmalara başlayacaklarının altını çizen Belediye Başkanı Kılıç, "Yavrularımızın, özellikle kız çocuklarımızın okula gitmediğini gördük. Kaymakamlığımız ve Belediyemiz çocuklarımızın okul ihtiyaçları için her türlü desteği verecektir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimi hepimizden, her şeyden çok daha önemli. Bu bağlamda 2022 – 2023 eğitim öğretim yılında tüm Roman çocuklarımızın eğitim öğretimini tamamlamaları noktasında bu konunun üzerinde duracağız. Okula gitmeyen çocuk kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Terme Kaymakamı Metin Maytalman ise, "Maneviyatın yükseldiği, kardeşliğin pekiştiği, dayanışmanın üst düzeye ulaştığı Ramazan'da Sivaslılar, Çangallar ve Cumhuriyet Mahallemizde bulunan Roman vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Gökkuşağı kadar renkli olan hayatlarınızın insanlara kattığı neşenin devam etmesini ümit ediyor, bu vesileyle Romanlar Gününüzü kutluyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN