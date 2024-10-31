Terme Belediyesi Ücretsiz Wi-Fi Hizmetine Başladı

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Fi hizmeti sunmaya başladı.

Terme Belediyesi tarafından Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Yalı Kafe Sosyal Etkinlik Alanı'nda kullanıma açılan Wi-Fi noktaları sayesinde vatandaşlar güvenli ve hızlı internetin keyfini ücretsiz olarak çıkarabilecekler.

Ücretsiz internet hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, cep telefonu, tablet veya dizüstü bilgisayarlarıyla "Terme Belediyesi" Wi-Fi ağını seçerek gerekli bilgileri doldurduktan sonra internet erişimine kolayca bağlanabiliyorlar.

Terme Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından şimdilik iki noktada hizmet veren ücretsiz Wi-Fi hizmeti, ilerleyen zamanda ilçenin farklı noktalarında da kurularak kapsama alanı genişletilecek.

"İletişim ve bilişim çağında gençlerimizin yanındayız"

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "İlçemizde yaptığımız çalışmalarla her alanda gençlerimizin yaşam olanaklarını ve sosyal alanlarını genişletecek adımlar atıyoruz. Çağımız, iletişim ve bilişimin hızla geliştiği bir çağ. Biz de iletişim ve bilişim çağında gençlerimizin yanındayız ve onların bu hizmetlere ulaşabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu noktada internet erişimi gençlerimiz için çok önemli. İlçemizde şimdilik iki noktada başladığımız bu çalışmayla gençlerimizin internet erişimini ücretsiz bir şekilde sağlıyoruz. Gençlerimiz, kurduğumuz Wi-Fi noktalarında güvenli ve hızlı internetin keyfini gönüllerince sürebilirler. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN