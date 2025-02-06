Terme Belediyesi ve Denetimli Serbestlikten Eğitim İçin İşbirliği

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Samsun'da Terme Belediyesi ve Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında yapılan protokolle hayırseverlerin katkıları ile bir okulun boya ve tadilat işini yükümlüler gerçekleştirdi. Başkan Kul, "Sosyal sorumluluk projelerinde her zaman yanlarında olduğumuzu vurgulamak istiyorum" dedi.

Terme Belediyesi ve Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında; denetimli serbestlik tedbirine tabi olan ve kamuya yararlı işte ücretsiz çalışma programından yararlanan yükümlüler tarafından, ara tatilde Terme Gölyazı İlk ve Ortaokulu'nda boya ve tamirat işleri gerçekleştirdi. Okul binasında hükümlülerin katkılarıyla; kırık camlar onarıldı, elektrik tesisatı tamir edildi, kapılar yenilendi, tüm okul boyanarak en sonunda tamamen temizlendi. Öğrenciler, ikinci döneme daha temiz, sağlıklı bir eğitim ortamında başlamanın mutluluğunu yaşarken, okul yönetimi ve veliler bu anlamlı çalışmaya destek veren herkese teşekkür ettiler.

Eğitime hazır hale getirilen okulun açılış programına Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş, Terme Cumhuriyet Başsavcısı Semih Demirkan, Çarşamba Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, Gölyazı İlkokulu Müdürü Yılmaz Göze, yetkili, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Başkan Kul'dan teşekkür

Terme Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen yenileme ve boya işleri için başsavcılık ve denetimli serbestlik müdürlüğü yükümlülerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Denetimli serbestlik müdürlüğü bu önemli çalışmaya büyük destek vererek, iş gücünü sağlayarak, yükümlüler vasıtasıyla okullarımızın boyanmasına katkı sağladılar. Bu işbirliğinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Sosyal sorumluluk projelerinde her zaman yanlarında olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Eğitime önem veriyor ve çocuklarımızın geleceği için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Program sonunda okulun çalışmalarında görev alanlara protokol üyeleri tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. - SAMSUN