Terme Belediyesi ve Denetimli Serbestlikten Eğitim İçin İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Terme Belediyesi ve Denetimli Serbestlikten Eğitim İçin İşbirliği

Terme Belediyesi ve Denetimli Serbestlikten Eğitim İçin İşbirliği

Samsun'un Terme ilçesinde, Terme Belediyesi ile Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile hayırseverlerin katkısıyla bir okulun boya ve tadilat çalışmaları gerçekleştirildi. Başkan Kul, sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini vurguladı.

06.02.2025 17:29  Güncelleme: 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Terme Belediyesi ve Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında yapılan protokolle hayırseverlerin katkıları ile bir okulun boya ve tadilat işini yükümlüler gerçekleştirdi. Başkan Kul, "Sosyal sorumluluk projelerinde her zaman yanlarında olduğumuzu vurgulamak istiyorum" dedi.

Terme Belediyesi ve Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında; denetimli serbestlik tedbirine tabi olan ve kamuya yararlı işte ücretsiz çalışma programından yararlanan yükümlüler tarafından, ara tatilde Terme Gölyazı İlk ve Ortaokulu'nda boya ve tamirat işleri gerçekleştirdi. Okul binasında hükümlülerin katkılarıyla; kırık camlar onarıldı, elektrik tesisatı tamir edildi, kapılar yenilendi, tüm okul boyanarak en sonunda tamamen temizlendi. Öğrenciler, ikinci döneme daha temiz, sağlıklı bir eğitim ortamında başlamanın mutluluğunu yaşarken, okul yönetimi ve veliler bu anlamlı çalışmaya destek veren herkese teşekkür ettiler.

Eğitime hazır hale getirilen okulun açılış programına Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş, Terme Cumhuriyet Başsavcısı Semih Demirkan, Çarşamba Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, Gölyazı İlkokulu Müdürü Yılmaz Göze, yetkili, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Başkan Kul'dan teşekkür

Terme Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen yenileme ve boya işleri için başsavcılık ve denetimli serbestlik müdürlüğü yükümlülerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Denetimli serbestlik müdürlüğü bu önemli çalışmaya büyük destek vererek, iş gücünü sağlayarak, yükümlüler vasıtasıyla okullarımızın boyanmasına katkı sağladılar. Bu işbirliğinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Sosyal sorumluluk projelerinde her zaman yanlarında olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Eğitime önem veriyor ve çocuklarımızın geleceği için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Program sonunda okulun çalışmalarında görev alanlara protokol üyeleri tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Yönetim, Başsavcı, Çarşamba, samsun, Eğitim, Hukuk, Yerel, Yaşam, Terme, Son Dakika

Son Dakika Yerel Terme Belediyesi ve Denetimli Serbestlikten Eğitim İçin İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 03:52:14. #1.11#
SON DAKİKA: Terme Belediyesi ve Denetimli Serbestlikten Eğitim İçin İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.