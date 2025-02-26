Terme Belediyesi Yoğun Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

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Samsun'un Terme ilçesinde 5 gündür aralıkla devam eden ve son yılların en yoğun kar yağışıyla birlikte Terme'nin tüm mahallelerinde adeta seferberlik ilan eden Terme Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Şenol Kul, "Çalışmalarımızı 24 saat esasına göre yürüttük, karın külfet değil nimet olduğunu gösterdik" dedi.

Terme, son yılların en yoğun kar yağışını alırken, günler öncesinden tüm hazırlıklarını tamamlayarak teyakkuzda bekleyen Terme Belediyesi ekipleri ilk andan itibaren çalışmalarına başladı. 5 gündür aralıklarla süren yoğun kar yağışından dolayı Terme Belediyesi'nin 70 personeli karla mücadele çalışmasına katıldı. Kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacı ile çalışmalarını sürdüren ekipler, başta şehrin ana arterleri olmak üzere tüm bölgelere anında müdahale etti.

Hasta ve cenazelere öncelik verildi

Özellikle kırsal mahallelerde yoğun kar yağışına rağmen hiçbir bölgeyi ihmal etmeyen ekipler çalışmalarında hasta nakli, cenaze hizmetleri ve sağlık ulaşımı için yolları açık tutmaya öncelik verdi. Yağışın durmasının ardından Terme Belediyesi bu kez cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yürüttü.

"Çalışmalar devam ediyor"

Terme'de karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Şenol Kul, "Şubat ayının 20'si itibarıyla başlayan şehrimizdeki kar yağışı 5 sürdü. Bugün itibariyle güneşli ve soğuk bir havanın hakim olduğu ilçemizde, biz de çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar çok güzel ve yoğun bir kar yağışını kent merkezimizde ve kırsaldaki mahallelerimizde gördük. Terme Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemiz olarak şehrimizde vatandaşlarımızın bu durumu daha huzurlu ve ihtiyaçlarını rahatlıkla temin edilebildiği bir süreç içerisinde yönetmek için gece gündüz demeden ekibimizle beraber hemşerilerimizin hizmetinde olduk" ifadelerini kullandı.

"Sokak hayvanları unutulmadı"

Son olarak sokak hayvanları başta olmak üzere yaban hayvanları, kuşlar ve güvercinlerin de beslenme ihtiyaçlarının Terme Belediyesi tarafından karşılandığını belirten Başkan Kul "Onları da unutmadığımızı, sahada yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Cenabı Allah böyle güzel hayırlı günlerde hep birlikte şehirde huzurlu bir şekilde yaşamayı ve karın güzelliğini ve bereketini hissetmeyi nasip etsin" diye konuştu. - SAMSUN