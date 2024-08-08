Terme'de 7 kız kardeşin süs bitkileri üretimi dikkat çekiyor - Son Dakika
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Terme'de 7 kız kardeşin süs bitkileri üretimi dikkat çekiyor

Terme\'de 7 kız kardeşin süs bitkileri üretimi dikkat çekiyor

Samsun'un Terme ilçesinde aynı evde yaşayan 7 kız kardeş, evlerinin bahçesinde ve seralarda yetiştirdikleri yüzlerce çeşit süs bitkisiyle dikkat çekiyor. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, kız kardeşleri evlerinde ziyaret ederek ürettikleri bahçe ve süs bitkilerini yerinde inceledi.

08.08.2024 15:56  Güncelleme: 15:59
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Samsun'un Terme ilçesinde aynı evde yaşayan 7 kız kardeş, evlerinin bahçesinde ve seralarda yetiştirdikleri yüzlerce çeşit süs bitkisiyle dikkat çekiyor.

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Bağsaray Mahallesi'nde aynı evde yaşayan 7 kız kardeş, evlerinin bahçesinde ve seralarda yetiştirdikleri yüzlerce çeşit süs bitkisiyle dikkat çekiyor. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, kız kardeşleri evlerinde ziyaret ederek ürettikleri bahçe ve süs bitkilerini yerinde inceledi.

"Hepimiz süs bitkilerini seviyoruz"

7 kız kardeşten biri olan Saniye Angın, "Hepimiz süs bitkilerini seviyorduk. Çevreden edindiğimiz bitkileri çoğaltmaya başladık. Bu bitkilere olan ilgimiz, bizi üretime teşvik etti. Zamanla yüzlerce farklı bitki yetiştirmeyi başardık ve bu bitkileri kendi imkanlarımızla ilçe pazarında satıyoruz" dedi.

Başkan Kul: "İlçemize değer katan her üreticimizin yanında olacağız"

Başkan Kul, belediye olarak üretimi desteklemek için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Belediye olarak her türlü üretimin arkasında duruyor ve ilçemize katma değer kazandıracak her çalışmayı destekliyoruz. Burada, aynı evde yaşayan 7 kız kardeşin oluşturdukları değer bizleri hayran bıraktı. Kendi imkanlarıyla yüzlerce farklı süs bitkisini yetiştirmeyi başarmışlar ve bu bitkileri yine kendi imkanlarıyla satmaya çalışıyorlar. Belediye ekiplerimiz inceleme yaptı ve projelendirme çalışmalarına başladı. Üretimi daha modern ve sürdürülebilir bir hale dönüştürmek için arkadaşlarımız çalışıyor. İlçemize değer katan her üreticimizin yanında olacağız" diye konuştu.

Saniye Angın, Başkan Kul'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Başkanımız sağ olsun, bizi ziyaret ederek çiçeklerimizi yerinde inceledi ve destek vereceklerini söyledi. Gösterdikleri ilgi için kendilerine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Terme'de 7 kız kardeşin süs bitkileri üretimi dikkat çekiyor - Son Dakika

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