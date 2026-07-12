Tersun Dağı Tüneli: Ulaşımda Yeni Dönem - Son Dakika
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Tersun Dağı Tüneli: Ulaşımda Yeni Dönem

Tersun Dağı Tüneli: Ulaşımda Yeni Dönem
12.07.2026 09:35
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Tersun Dağı Tünel Projesi, Gümüşhane'nin ulaşımını kolaylaştıracak, bölgesel kalkınmayı destekleyecek.

Karadeniz ile Akdeniz arasında yeni bir ulaşım koridoru oluşturması hedeflenen Tersun Dağı Tünel Projesi'nin bölgesel kalkınma, güvenli ulaşım ve ekonomik gelişim açısından taşıdığı önem akademik çalışmalarla ortaya konuldu.

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Tevfik Seferoğlu ve Gümüşhane Üniversitesi Ulaştırma Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Güneş Seferoğlu tarafından hazırlanan çalışmada, Gümüşhane'nin Türkiye'nin kuzey-güney ulaşım ağındaki stratejik konumu değerlendirildi.

Karadeniz'i İç Anadolu üzerinden Akdeniz'e bağlayacak alternatif ulaşım aksı açısından büyük önem taşıyan projeyle, mevcut güzergahlarda zorlu arazi şartları ve kış aylarında yaşanan ulaşım sorunlarının azaltılabileceği belirtildi. Tünel sayesinde seyahat sürelerinin kısalacağı, ulaşım güvenliğinin artacağı, yakıt tasarrufu ve karbon salınımının azalmasıyla çevresel kazanımlar sağlanabileceği ifade edildi.

Tersun Dağı Tüneli'nin hayata geçirilmesiyle Gümüşhane'nin lojistik avantajının güçleneceği, yatırım potansiyelinin artacağı ve kentin ekonomik gelişimine katkı sağlanabileceği vurgulandı.

"Karadeniz ile Akdeniz limanları arasında ulaşımı kolaylaştıracak"

Doç. Dr. Mehmet Tevfik Seferoğlu, Tersun Dağı ve Tersun Tüneli ile ilgili akademik çalışma hazırlama sürecinde önemli bir eksikliği fark ettiklerini belirterek, "Bu konuda daha önce yapılan çalışmaları incelediğimizde ciddi bir boşluk olduğunu gördük. Gümüşhane coğrafi olarak çok önemli bir aks üzerinde bulunuyor. Karadeniz'den başlayarak Orta Anadolu ve İç Anadolu üzerinden Akdeniz'e ulaşan önemli bir bağlantı hattından bahsediyoruz. Ancak şehrimizin dağlık yapısı, zorlu iklim şartları ve topografyası nedeniyle ulaşım ağlarının oluşturulması oldukça güç. Bu sorunların tünel yatırımlarıyla aşılabileceğini Yeni Zigana Tüneli gibi önemli projelerde gördük" dedi.

Tersun Geçidi'nin önemli bir alternatif güzergah olduğunu ifade eden Seferoğlu, "Torul ilçesine bağlı İkisu mevkiinden başlayarak Şiran'a ulaşan bu yol, özellikle Karadeniz'den gelen lojistik hareketliliğin Akdeniz'e aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Tersun Geçidi altında yapılacak bir tünelle güzergahın hem daha kısa hem de güvenli hale getirilebileceğini ortaya koyduk. Çalışmamızda yaklaşık 16,5 kilometrelik bir kazanım sağlanabileceğini, 4,5-5 kilometre uzunluğunda bir tünelin yeterli olabileceğini değerlendirdik" diye konuştu.

"Sadece ulaşım değil kalkınma projesi"

Mevcut 29 kilometrelik yolun kara yolu ve tünel ağıyla yaklaşık 12,5 kilometreye düşürülebileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Güneş Seferoğlu ise, "Yolun kısalmasıyla seyahat konforu ve güvenliği artacak, yakıt tüketimi azalacak. Bu da karbon emisyonlarının düşmesi anlamına geliyor. Ekonomik açıdan baktığımızda ise Gümüşhane'nin 6. Bölge teşviklerinden yararlanıyor olması önemli bir avantaj. Ulaşım imkanlarının gelişmesiyle yeni yatırımların önü açılabilir, ekonomi ve istihdama katkı sağlanabilir. Bilimsel çalışmaların amacı karar vericilere veri temelli bir bakış açısı sunmaktır. Biz de bu çalışmayla Tersun Dağı Tüneli'nin sadece bir ulaşım projesi olmadığını; bölgesel kalkınmayı destekleyen, çevreye katkı sağlayan ve Türkiye'nin geleceğine değer katabilecek stratejik bir yatırım olduğunu ortaya koymayı amaçladık" ifadelerini kullandı.

"Kış aylarında güzergahı uzatmak zorunda kalıyoruz"

Akdeniz Bölgesi'nden Karadeniz'e sürekli sevkiyat yaptığını ve Tersun Dağ Geçidi'ni kullandığını ifade eden nakliyeci Cemal Çelikkanat, "Biz meyve ve sebze taşımacılığı yapıyoruz. Adana, Mersin ve Trabzon arasında çalışıyoruz. Devamlı bu yolu kullanıyoruz. Yazın bu yolu kullanıyoruz ama kış aylarında sorun oluyor. Güzergahı uzatıp Samsun üzerinden geliyoruz. Buraya bir tünel açılırsa seviniriz" dedi.

Alişan Atıcı ise, "Biz tünelin yapılmasını istiyoruz. Yollarımız çok dik, arabalar çıkamıyor. Kış aylarında araba çıkmıyor, inemiyor" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tersun Dağı Tüneli: Ulaşımda Yeni Dönem - Son Dakika

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