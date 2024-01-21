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Terzi Hacı Mustafa Efendi 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencileri Filistinli Çocuklara Bağış Yaptı - Son Dakika
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Terzi Hacı Mustafa Efendi 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencileri Filistinli Çocuklara Bağış Yaptı

Bayburt İl Müftülüğüne bağlı Terzi Hacı Mustafa Efendi 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistinli çocuklara bağışladılar.

Terzi Hacı Mustafa Efendi 4-6 Yaş Kur\'an Kursu Öğrencileri Filistinli Çocuklara Bağış Yaptı
21.01.2024 - 10:34,  Güncelleme: 10:37
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Terzi Hacı Mustafa Efendi 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistinli çocuklara bağışladılar.

Bayburt İl Müftülüğüne bağlı Terzi Hacı Mustafa Efendi 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, 'Özgür Filistin'in Yanındayız' kampanyası çerçevesinde kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistinli çocuklara gönderdiler.

Kur'an kursu öğreticileri Zehra Bayhan ve Zeynep Kübra Ergün'ün gözetiminde İl Müftülüğüne gelen minikler, harçlıklarını Filistin'e gönderilmek üzere İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'e teslim ettiler.

Bağışları kabul eden İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, minik öğrencilere teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Terzi Hacı Mustafa Efendi 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencileri Filistinli Çocuklara Bağış Yaptı - Son Dakika
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