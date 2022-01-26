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Tescilli Emirdağ yoğurdu her hafta Eskişehirlilerle buluşuyor - Son Dakika

Tescilli Emirdağ yoğurdu her hafta Eskişehirlilerle buluşuyor

26.01.2022 09:34
Tescilli Emirdağ yoğurdu her hafta Eskişehirlilerle buluşuyor

Afyon'un Emirdağ ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Adem Dağcı, yaptığı tava yoğurtlarını her hafta Eskişehir'e getirip müşterileri ile buluşturuyor.

Afyon'un Emirdağ ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Adem Dağcı, yaptığı tava yoğurtlarını her hafta Eskişehir'e getirip müşterileri ile buluşturuyor.

Yüzyıllardır değişmeyen tarifi ile tamamen doğal şekilde üretilen geleneksel tava yoğurdu, fabrikasyon ürünlerin çoğaldığı bu günlerde vatandaşların ilgisini çekiyor. Emirdağ Çatallı köyünde ikamet eden Adem Dağcı, tava yoğurdu geleneğini sürdürmeye çalışanlardan biri. Her hafta sonu Eskişehir'e yoğurt satmak için gelen Dağcı, tescilli tava yoğurdunun nasıl yapıldığından bahsetti.

Emirdağ yoğurdunun tescilli olduğunu söyleyen Adem Dağcı, kendi hayvanlarından sağdığı süt ile geleneksel yoğurt yaptığını anlattı. Dağcı, yaptığı yoğurtları Eskişehir'deki müşterilerinin ayağına kadar getirdiğini anlatırken sözlerine şöyle devam etti:

"Benim 10'a yakın ineğim var. Biz bu ineklerin yemlemesini, sağımını eski usullerle yapıyoruz. Her gün sabah akşam yemlerini verip gerekli bakımlarını ve sağımını yapıyoruz. Emirdağ yoğurdu meşhurdur, tescillidir. Ben ineklerin sütünden geleneksel usule göre bu yoğurttan yapıyorum. Daha sonra Eskişehir'deki vatandaşların ayağına kadar getiriyorum. Bizim Emirdağ yoğurdu Yörük Türkmen geleneği olan bir yoğurttur. Yani yüzyıllardır atalarımızdan, dedelerimizden gelen bir gelenek. Yoğurdu özel kılanda bu, mayası bile yüzyıllar öncesinden gelir. Biz Emirdağlılar olarak da yoğurda bir düşkünlüğümüz vardır. Şöyle söyleyeyim üç öğün sofrada bulunmazsa 'o ev yavan' derler. Biz bu yoğurdun kaynatmasını, mayalamasını her şeyini ev usulü ile yapıyoruz. Kesinlikle fabrikasyon hiç bir şey yapmıyoruz. Herhangi bir katkı ya da yağını alma olmaz, zaten yoğurt olmaz o şekilde"

"5 kiloluk kova 60 lira"

Meşhur tava yoğurdunun yapılış serüvenini anlatan Dağcı, sütün kaynatma dışında bir işlem görmediğini söyledi. Konuşmasının devamında yaptığı yoğurtların fiyatına da değinen Dağcı, "Normal yoğurttan farkı, süt kesinlikle herhangi bir pastörize işlemine tabi tutulmaz. İçinde herhangi bir katkı yoktur, tamamen kaynatma işlemi ile yapılır. Yani mesela süt kaynamaya başladıktan sonra yirmi dakika daha kaynatılır, daha sonra bu soğumaya alınır. Belli bir dereceye geldiğinde mayalarız. Ondan sonra kapalı şekilde beklemeye bırakırız. Üç, dört saat sonra açıp soğuk maya alırız. Bu yoğurdun yapılışı bu şekilde. Hafta içi boyunca müşterilerimizden siparişleri alıyorum. Daha sonra her hafta cumartesi günü buraya geliyorum. Bazı müşterilerimiz yerimizi biliyor gelip buradan alıyor, bazısı arıyor, bazısını da ben arıyorum. Bu şekilde iletişim kurup yoğurdu teslim ediyorum. Piyasa şartlarına göre fiyatlarımız da gayet makul 5 kiloluk kovayı 60 liradan satıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Tescilli Emirdağ yoğurdu her hafta Eskişehirlilerle buluşuyor
Tescilli Emirdağ yoğurdu her hafta Eskişehirlilerle buluşuyor
Tescilli Emirdağ yoğurdu her hafta Eskişehirlilerle buluşuyor

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Eskişehir, Emirdağ, Afyon, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tescilli Emirdağ yoğurdu her hafta Eskişehirlilerle buluşuyor - Son Dakika


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