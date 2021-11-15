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TESKİ Genel Müdürü İçöz istifa etti - Son Dakika

TESKİ Genel Müdürü İçöz istifa etti

15.11.2021 13:26
TESKİ Genel Müdürü İçöz istifa etti

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü İçöz, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü İçöz, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile TESKİ Genel Müdürlüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İçöz, yazılı açıklamasında, "Kamuoyuna, 2014 yılında Namık Kemal Üniversitesi'ndeki 24 yıllık akademisyenlik görevimden, o dönemde yeni kurulan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan TESKİ'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almak üzere ayrıldım. Kuruluşunun ilk gününden bu yana severek ve özveriyle çalıştığım TESKİ'deki görevime, son 28 aydır Genel Müdür olarak devam etmekteyim. Görevde bulunduğum süre boyunca halkımıza tarafsızca ve dürüstçe 7/24 hizmet etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret etmiş bulunuyorum. Tekirdağ halkımızın yaşam kalitesini arttırmak için omuz omuza çalıştığımız çalışma arkadaşlarımızla beraber içme suyu, kanalizasyon, atık su artıma tesisleri ve yağmur suyu altyapı konularında önemli aşamalar kaydettik. 15 Kasım 2021 itibarıyla, gördüğüm lüzum üzerine TESKİ Genel Müdürlüğü görevinden ayrılarak emekli olmaya (yasal izinlerimi kullandıktan sonra) karar vermiş bulunuyorum. Bu süreçte bana TESKİ'de çalışma fırsatı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'a ve katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

TESKİ Genel Müdürü İçöz istifa etti

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Tekirdağ, İstifa, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TESKİ Genel Müdürü İçöz istifa etti - Son Dakika


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