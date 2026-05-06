Tespih Ustası Fevzi Gövgöz'den El Yapımı Ürünler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tespih Ustası Fevzi Gövgöz'den El Yapımı Ürünler

Tespih Ustası Fevzi Gövgöz\'den El Yapımı Ürünler
06.05.2026 02:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fevzi Gövgöz, Gaziantep'te tespih merakını atölyesinde ustalığa dönüştürüyor.

Gaziantep'te çocukluk yaşlarında başlayan tespih merakını oluşturduğu atölyede ustalığa dönüştüren Fevzi Gövgöz, her kesime hitap eden ürünleri tutkunlarıyla buluşturuyor.

Gaziantep'te yaşayan 26 yaşındaki Fevzi Gövgöz, lise öğrencisiyken tespihlere ilgi duymaya başladı. Küçük yaştan itibaren tespihlere merak salan ve üniversite öğrencisiyken de harçlığını çıkarmak için bir tespih ustasının yanında çalışarak kendini geliştiren Gövgöz, mezun olduktan sonra kendi iş yerini açmaya karar verdi.

Siparişe göre el emeği ürünler yapıyor

Gerekli aletler ile torna makinesini temin ederek kendi tespihlerini üretmeye başlayan Fevzi Gövgöz, tarihi Yeni Han'daki atölyesinde sipariş üzerine tespih yapıyor. Müşterilerinin siparişlerini ilk önce bilgisayar üzerinde çizimini yapan ve daha sonra ise kehribar, fildişi, oltu, narçıl ve kuka gibi malzemelere şekil vererek tespih yapan Gövgöz, atölyesinde siparişe göre el emeği ürünler yapıyor. Gövgöz, müşterilerinin istediği renk, boyut ve işlenmiş imameyle tespih üretiyor. Atölyesinde ürettiği birbirinden değerli tespihleri Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Dubai, Mısır ve Irak gibi Arap ülkelerindeki tespih meraklılarına da gönderen Gövgöz, kendisi gibi tespih meraklılarının hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor.

"Tespih merakım lise yıllarında başladı"

Çocukluğundan beri tespihlere ilgi duymaya başladığını belirten Gövgöz, "Tespih merakım lise yıllarında başladı. Önce tek bir koleksiyonu yapıyordum. Daha sonra tespihlere olan ilgim artınca ve sevdiğim bir hobi alanı olunca tespih yapımına merak saldım. Daha sonra tespih yapımını öğrendim. Zamanla ustalığa dönüştü. Tabi koleksiyon oluşturduğum dönemde bir tespih ustasının yanında tespih yapımını da öğrendim. Üniversite okurken aynı zamanda tespih üretimi ile uğraşıyordum" dedi.

"Tespihlerin tasarımını dijital ortamda yapıyorum"

Tespihlerine ilginin artmasıyla makine sayısını artırdığını ve profesyonel bir şekilde tespih yapımına başladığını belirten Gövgöz, "Atölyeyi ilk kurduğumda ilk önce amatör versiyonlu bir makine aldım. Daha sonra profesyonelleşmeye başlayınca ekipmanlarımı da profesyonelleştirdim. Her şey birden bire olmuyor. Öğrenci olduğum dönemde tespih üzerinden kazandığım paralarla ekipmanlar almaya başladım ve atölye açtım. Bizde genelde hazır tespihi bulunmuyor. Çünkü biz daha çok sipariş üzerine çalışıyoruz. Koleksiyoncularımız istedikleri boyutu, malzemeyi, model ve desenini belirtiyorlar, biz de ona göre tespih yapıyoruz. Onun için genelde sipariş üzerine çalışıyoruz. Koleksiyoncunun özel isteği üzerine tespih yapıyorum. Müşterinin isteğine göre önce dijital ortamda tespihi tasarlıyorum, modelini belirliyorum ve koleksiyoncunun istediği şekillerde tespih üretimini yapıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tespih Ustası Fevzi Gövgöz'den El Yapımı Ürünler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:16:37. #7.12#
SON DAKİKA: Tespih Ustası Fevzi Gövgöz'den El Yapımı Ürünler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.