Testilerle taşınan Akdeniz suyu Ege\'ye döküldü

03.05.2026 17:16  Güncelleme: 17:18
Muğla'nın Datça ilçesinde geleneksel hale gelen 'Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü' etkinliği kapsamında Akdeniz'den alınan deniz suyu, bu yıl 25'inci kez Ege Denizi ile buluşturuldu.

Ege ile Akdeniz'in birleşme noktasında yer alan Datça'da, Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV) girişimiyle Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik yoğun katılımla gerçekleştirildi. Datça Cumhuriyet Meydanı'nda denizden doldurulan testiler, karayoluyla Gereme Koyu Katıyalı mevkiine taşındı. Testilerdeki Akdeniz suyu Gökova Körfezi'nde Ege Denizi'ne döküldü. Törende Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt ile organizasyonun ilk başlatıcılarından Hüseyin Tüzün de yer aldı. Sembolik buluşma ile iki deniz arasında dostluk, birlik ve doğaya sahip çıkma mesajı verildi.

Datça'da çeyrek asrı geride bırakan organizasyon, bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çekerken, her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Deniz suyunun Ege'ye dökülmesinin ardından yürüyüşçüler piknik alanına geçerek gün boyu süren etkinliklerde eğlendi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

