TFFHGD Ağrı Şubesinden Vali Varol'a ziyaret - Son Dakika

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Ağrı Şubesi Başkanı Muhammed Sevim, Başkan Vekili Ahmet Yılmaz ve Ağrı İl Hakem Kurulu Başkanı Erdinç Güneş'i makamında kabul etti.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Ağrı Şube Başkanı Muhammed Sevim, Başkan Vekili Ahmet Yılmaz, Ağrı İl Hakem Kurulu Başkanı Erdinç Güneş, Vali Dr. Osman Varol'a ziyarette bulunarak bir süre görüştü. İldeki futbol hakemliği ve dernek faaliyetleri hakkında Şube Başkanı Sevim ve İl Hakem Kurulu Başkanı Güneş'ten bilgi alan Vali Varol, başkanların istek ve taleplerini dinledi. Ziyaret sonunda Şube Başkanı Sevim tarafından ziyaret anısına plaket ve İHK Başkanı Güneş futbol hakemlik formasını Vali Varol'a takdim etti. - AĞRI