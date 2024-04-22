TGF 69. Başkanlar Konseyi Anadolu Basını Sorunlarını Masaya Yatırdı - Son Dakika
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Yerel

TGF 69. Başkanlar Konseyi Anadolu Basını Sorunlarını Masaya Yatırdı

TGF 69. Başkanlar Konseyi Anadolu Basını Sorunlarını Masaya Yatırdı

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) 69. Başkanlar Konseyi toplantısı Gebze Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde başladı. Toplantıda Anadolu basınının son durumu, sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

22.04.2024 16:29  Güncelleme: 16:32
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Anadolu basınının son durumu, sıkıntıları ve çözüm önerilerinin masaya yatırılacağı TGF 69. Başkanlar Konseyi Gebze'de başladı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) 69. Başkanlar Konseyi toplantısı Gebze Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde başladı. Türkiye'nin dört bir yanından cemiyet başkanı ve gazeteciler, 22-24 Nisan tarihleri arasında konaklayacakları Darıca Bayramoğlu'na gelmeye başladı. TGF genel başkanı, 69. Başkanlar Konseyi toplantısında Anadolu basınının son durumu, sorunlarının ve çözüm önerilerinin masaya yatırılacağını belirterek, Basın Vakfı Olağan Genel Kurulu'nun da gerçekleştirileceğini söyledi. Programın bugünkü bölümünde Gebze'nin Eskihisar Köyünde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gazetecilerle bir araya gelerek yemek yedi. Ardından başkanlar konseyi üyeleri Darıca Hayvanat Bahçesini gezdi.

Program yarınki bölümü başkanlar konseyi toplantısı ve Basın Vakfı Genel Kurulu ile devam edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Türkiye, Gebze, Tgf, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TGF 69. Başkanlar Konseyi Anadolu Basını Sorunlarını Masaya Yatırdı - Son Dakika

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