THK'nin 99. yılında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu - Son Dakika
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THK'nin 99. yılında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

THK\'nin 99. yılında Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu

Amasya'nın Taşova ilçesinde, Türk Hava Kurumu'nun (THK) 99. yılı nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. THK Taşova Şube Başkanı Seyit Ali Kara, genç kanatlarla birlikte gelerek çelengi bıraktı. Programda konuşan THK Eğitmeni Süleyman Güngör, Türk Hava Kurumu'nun Türk milletinin bağımsızlığının korunması ve gençliğin var olması için kurulduğunu belirtti.

16.02.2024 13:01  Güncelleme: 13:01
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Amasya'nın Taşova ilçesinde, Türk Hava Kurumunun (THK) 99. yılı nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. THK Taşova Şube Başkanı Seyit Ali Kara, genç kanatlarla birlikte gelerek çelengi bıraktı.

Taşova'da, THK'nin 99. yılı münasebetiyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. THK Eğitmeni Süleyman Güngör, Atatürk Anıtı'nda yaptığı konuşmada, "Türk milletinin ve vatanının kurtarıcısı, Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleri doğrultusunda 16 Şubat 1925 tarihinde 'Türk Tayyare Cemiyeti' adı altında kurulmuştur. Mustafa Kemal Paşa, 'İstikbal göklerdedir' sözünü Türk Tayyare Cemiyetinin açılışında söylemiştir. Burada kastedilen şüphesiz havacılığın geleceğinden ziyade milletin geleceğiydi. Bu nedenle bu alanın devlet-millet iş birliği ile ve milli imkanlarla harekete geçirilmesi bir zorunluluk olarak görülmekteydi. Türk milletinin bağımsızlığının korunmasının ancak göklere hakimiyetten geçtiğinin farkında olan Cumhuriyet'in kurucuları havalarda yalnız Türk Hava Kuvvetlerinin değil tüm gençliğin var olmasını istemişlerdir. İşte Türk Hava Kurumu bunun ilk başlangıcı olmuştur. Bu amaçla ülkemizdeki başarılı çalışmalarla daha geniş bir kitleye ulaşmak ve lider kuruluşlardan biri olma yolunda faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Genç kanatlarla birlikte Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirildikten sonra program sona erdi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel THK'nin 99. yılında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu - Son Dakika

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