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THY, Boeing 737 MAX 9 uçaklarını operasyondan çekiyor - Son Dakika
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THY, Boeing 737 MAX 9 uçaklarını operasyondan çekiyor

Türk Hava Yolları (THY), filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 tipi uçağı, Alaska Havayolları'na ait bir uçağın acil çıkış kapısının kopması sonrası yaşanan olayın ardından tedbir amaçlı olarak incelenmek üzere operasyondan çekme kararı aldı. THY, uçuş emniyetini en önemli önceliği olarak belirtti.

THY, Boeing 737 MAX 9 uçaklarını operasyondan çekiyor
07.01.2024 - 13:24,  Güncelleme: 13:26
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Türk Hava Yolları (THY), filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 tipi uçağı ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekme kararı aldı.

Alaska Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 9 tipi uçağının kalkıştan hemen sonra acil çıkış kapısının kopmasının ardından Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA) Boeing tipi uçakların yere indirilmesi talimatını verdi. THY de filosunda bulunan 5 adet Boeing 737 MAX 9 tipi uçağı seferden çekme kararı aldı.

THY'nin 5 uçağı incelenecek

THY Basın Mişavirliğinden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Alaska Airlines'in Boeing 737 MAX 9 uçağında yaşanan olay akabinde otoritelerin ön incelemesi sonucunda Türk Hava Yolları filosunda bulunan 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağın da tedbir amaçlı incelenmesi istenmiştir. Olaydaki teknik inceleme süreci tamamlanıp, otoritelerce talep edilen önlemler alınana kadar Türk Hava Yolları, filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağını ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekme kararı almıştır. Uçuş emniyeti en önemli önceliğimizdir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: THY, Boeing 737 MAX 9 uçaklarını operasyondan çekiyor - Son Dakika
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