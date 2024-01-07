THY, Boeing 737 MAX 9 uçaklarını operasyondan çekiyor

Türk Hava Yolları (THY), filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 tipi uçağı ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekme kararı aldı.

Alaska Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 9 tipi uçağının kalkıştan hemen sonra acil çıkış kapısının kopmasının ardından Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA) Boeing tipi uçakların yere indirilmesi talimatını verdi. THY de filosunda bulunan 5 adet Boeing 737 MAX 9 tipi uçağı seferden çekme kararı aldı.

THY'nin 5 uçağı incelenecek

THY Basın Mişavirliğinden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Alaska Airlines'in Boeing 737 MAX 9 uçağında yaşanan olay akabinde otoritelerin ön incelemesi sonucunda Türk Hava Yolları filosunda bulunan 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağın da tedbir amaçlı incelenmesi istenmiştir. Olaydaki teknik inceleme süreci tamamlanıp, otoritelerce talep edilen önlemler alınana kadar Türk Hava Yolları, filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağını ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekme kararı almıştır. Uçuş emniyeti en önemli önceliğimizdir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi. - İSTANBUL