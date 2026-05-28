THY\'den Bayram Kutlaması

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, İstanbul Havalimanı'nda THY çalışanları ile Kurban Bayramı dolayısıyla bir araya geldi. Çalışanların ve yolcuların bayramını kutlayan Şeker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yolcuların güvenli ve konforlu ulaşımı için çalıştıklarını belirtti.

"Emeği, fedakarlığı ve yüksek sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum"

Şeker açıklamasının devamında, "Büyük bir coşkuyla kavuştuğumuz Kurban Bayramı boyunca, Türk Hava Yolları ailesi olarak misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ve konforla ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bayramın ikinci gününde İstanbul Havalimanı'nda görev başındaki çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek bayram sevincimizi paylaştık. Bu büyük operasyonumuzun arkasında emeği, fedakarlığı ve yüksek sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türk Hava Yolları olarak AJet ile birlikte 22-31 Mayıs tarihlerini kapsayan tatil döneminde, 10.034'ü dış hat (326'sı ilave sefer) ve 6.510'u iç hat (499'u ilave sefer) olmak üzere toplam 16.544 sefer planladık. Bu uçuşlarımız ile birlikte genel toplamda yaklaşık 2 milyon 700 bin yolcu taşımayı hedefliyoruz. Tatilin son günü olan 31 Mayıs Pazar günü ise her iki markamız ile toplamda 1.867 planlı sefer gerçekleştireceğiz. Aynı gün toplamda 305 binden fazla rezervasyonlu yolcu sayısı ile operasyon tarihimizin en yoğun gününü yaşayacak ve en yüksek rezervasyonlu yolcu sayısına ulaşarak bir rekor kıracağız. Bu bayramın beraberlik ve dayanışma ruhunu dünyanın dört bir yanına taşıyan tüm çalışma arkadaşlarımızın ve kıymetli yolcularımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerim ile tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL