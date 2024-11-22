Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği yarın yapılacak seferlerin yüzde 10'unun iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal paylaşım sitesi X üzerinden yaptığı açıklamada, "Değerli yolcularımız, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan yüzde 10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10'u iç hat, 28'i dış hat) iptal edilmiştir" dedi.
Açıklamada, uçuşlara dair güncel bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabileceği belirtildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › THY'den Fırtınaya Bağlı Sefer İptalleri - Son Dakika
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