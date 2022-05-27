THY'nin İstanbul-Toronto seferini yapan uçağı geri döndü - Son Dakika
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THY'nin İstanbul-Toronto seferini yapan uçağı geri döndü

27.05.2022 23:44
THY'nin İstanbul-Toronto seferini yapan uçağı geri döndü

Türk Hava Yollarının Toronto seferini yapan uçağı kalktıktan bir süre sonra kokpitte duman ikazı nedeniyle İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

Türk Hava Yollarının Toronto seferini yapan uçağı kalktıktan bir süre sonra kokpitte duman ikazı nedeniyle İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Toronto seferini yapan TK 17 sefer sayılı uçağı Boeing 777 tipi uçağı Toronto seferini yapmak üzere saat 15.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı. THY uçağı kalktıktan bir süre sonra uçağın kaptan pilotu kokpitte duman ikazı aldı. Bunun üzerine pilot, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak saat 15.20'de İstanbul Havalimanı'na inişini sorunsuz bir şeklide gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları'nın uçağının inişi sırasında her hangi bir olumsuzluğa karşı apronda itfaiye ve ambulans hazır bekletildi. THY, uçağı sorunsuz bir şekilde İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından teknik hangara çekilerek incelenmeye alındı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları, Boeing 777, İstanbul, Yerel, Son Dakika

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