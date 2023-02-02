THY'nin Kayseri uçağı büyük tehlike atlattı

Türk Hava Yolları'nın önceki gün İstanbul - Kayseri seferini yapan TR - JYD kuyruk numaralı Boeing 737-900 tipi uçağı büyük tehlike atlattı. THY uçağı Kayseri Erkilet Havalimanına ineceği sırada iniş sol iniş takımlarında bulunan teker patladı. Uçağın piste teker koyduğu anda patlayan iniş takımları uçağın büyük bir tehlike atlatmasına neden oldu. THY uçağı Kayseri Erkilet Havalimanına patlak tekerle iniş yaparken uçağa hemen acil müdahele ekipleri tarafından müdahele edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Boeing 737, Kayseri, Yerel, Son Dakika

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