THY Uçağında Türbülans: Yaralılar Var - Son Dakika
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THY Uçağında Türbülans: Yaralılar Var

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Taipei seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu 4 yolcu ve 2 kabin memurunun yaralandığı olayın uçak içi görüntüleri ortaya çıktı.

05.09.2024 21:07
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Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Taipei seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu 4 yolcu ve 2 kabin memurunun yaralandığı olayın uçak içi görüntüleri ortaya çıktı.

THY'ye ait TK24 sefer sayılı İstanbul-Taipei uçuşunu yapan TC-JJE kuyruk tescilli Boeing 777 tipi yolcu uçağı, Taipei meydanına inişe kısa bir süre kala türbülans girmişti. Olayda 214 yolcu ve 17 kişilik uçuş ekibinin bulunduğu uçakta 4 yolcu ve 2 kabin personeli hafif şekilde yaralanmıştı. Taipei inişini sorunsuz şekilde gerçekleştiren THY uçağında şiddetli türbülansın ardından oluşan manzara tüyler ürpertti. Uçakta bulunan kadın yolculardan biri o anları cep telefonu ile kayıt altına alırken, bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel THY Uçağında Türbülans: Yaralılar Var - Son Dakika

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