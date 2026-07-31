Ticaret Bakanı Bolat: "Artvin esnafına 100 milyon liralık kredi desteği sağlayacağız" - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Bolat: "Artvin esnafına 100 milyon liralık kredi desteği sağlayacağız"

Ticaret Bakanı Bolat: "Artvin esnafına 100 milyon liralık kredi desteği sağlayacağız"
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Artvin Valiliği ziyaretinde Sarp Gümrük Kapısı'ndaki geçişlerin kolaylaştırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bolat, Artvin esnafına yönelik Halkbank aracılığıyla 100 milyon liralık kredi desteği sağlanacağını açıkladı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sarp Gümrük Kapısı'ndaki geçişlerin kolaylaştırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bolat, Artvin esnafına yönelik Halkbank aracılığıyla 100 milyon liralık kredi desteği sağlanacağını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Artvin Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bolat, ziyaretinin ardından kentte yürütülen çalışmalar ve gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Artvin; harika turizmiyle, Türkiye'nin en önemli enerji merkezlerinden biri olmasıyla, ticaretin geçtiği çok önemli bir kavşak ve geçiş noktası olmasıyla büyük öneme sahip bir şehrimizdir. Lojistik sektörü açısından Türkiye'den Kafkaslar'a, Orta Asya'ya ve Orta Koridor'a uzanan en önemli geçiş noktalarının başında gelmektedir. Özellikle Sarp Gümrük Kapımız bu anlamda çok büyük bir öneme sahiptir. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak Artvin'le ilgili yürüttüğümüz çalışmaları gözden geçiriyoruz. Sarp Gümrük Kapısı'ndaki geçişlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması bizim için çok önemlidir. Çünkü Sarp Gümrük Kapısı'ndan başta Gürcistan olmak üzere Rusya'ya ve Türk Cumhuriyetleri'ne yönelik geçişler her geçen gün artmaktadır. Tüm bu konuları Artvinli yetkililerimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla istişare edeceğiz.

Bunun yanında esnaflarımıza yönelik olarak da Türkiye genelinde çok kapsamlı finansman destekleri sağlıyoruz. Artvin'e de yılın başından bu yana devam eden desteklerimize ilave olarak, bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaret vesilesiyle inşallah pazartesi sabahı Halkbank aracılığıyla, TESKOMB kefaleti ve Esnaf Kefalet Kooperatifleri üzerinden Artvin esnafımız için 100 milyon liralık kredi desteğini hemen göndereceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ticaret Bakanı Bolat: 'Artvin esnafına 100 milyon liralık kredi desteği sağlayacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Bolat: "Artvin esnafına 100 milyon liralık kredi desteği sağlayacağız" - Son Dakika
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