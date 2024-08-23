Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Marmaraereğlisi'nde yeni gümrük müdürlüğü binasının açılışını yaptı - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Marmaraereğlisi'nde yeni gümrük müdürlüğü binasının açılışını yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Marmaraereğlisi\'nde yeni gümrük müdürlüğü binasının açılışını yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen Gümrük Müdürlüğü Binası açılışında Türkiye'nin dış ticaret hacmi, gümrüklerin önemi ve kaçakçılıkla mücadelede elde edilen başarılar hakkında detaylı bilgiler verdi.

23.08.2024 13:17
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen Gümrük Müdürlüğü Binası açılışında yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin dış ticaret hacmi, gümrüklerin önemi ve kaçakçılıkla mücadelede elde edilen başarılar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Bolat, Türkiye genelinde mevcut olan 170 gümrük müdürlüğüne ek olarak Marmaraereğlisi'nde yeni bir gümrük müdürlüğü binasının hizmete girmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bolat, "Ülkemiz büyüyor, gelişiyor. Milli gelirimiz 1 trilyon 158 milyar dolara yükseldi. Kişi başına milli gelirimiz de inşallah bu yıl 14 bin doları geçecek. Dış ticaretimiz artıyor, ihracatımız Temmuz itibariyle 261 buçuk milyar dolarlık mal ihracatına ve 106 buçuk milyar dolarlık hizmetler ihracatına ulaştı. Geçen yılsonu itibariyle toplam dış ticaretimiz 620 milyar dolardı. Bu 620 milyar dolarlık mal akışının ihracat ve ithalat olarak geçtiği yerler gümrüklerimizdir. Gümrüklerimiz bizim iktisadi sınırlarımızdır" dedi.

Tekirdağ'ın dış ticaretteki rolü

Tekirdağ'ın Türkiye'nin en önemli ihracat ve ithalat merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Bolat, "Tekirdağ, 12.7 milyar dolarlık yıllık ihracatı ile Türkiye'nin en fazla ihracat yapan beşinci vilayeti. İthalatta ise 7.2 milyar dolarlık bir hacme sahip. Yani toplamda 20 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmiyle Tekirdağ, ülkemiz için çok önemli bir yere sahip. Bu vesileyle Marmaraereğlisi'nde bir gümrük müdürlüğü kurulması acil bir ihtiyaçtı" diye konuştu.

Gümrük gelirlerinin ekonomiye katkısı

Bolat, gümrüklerin ülke ekonomisi ve maliyesi için hayati bir role sahip olduğunun altını çizdi. "Türkiye'nin vergi gelirlerinin yüzde 28'ini bizim gümrüklerimiz topluyor. Üstelik bu gelirler, nakit olarak toplanıyor ve ertesi gün otomatik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderiliyor. Bu yılın ilk 6 ayında 800 milyar Türk Lirası gümrük vergisi topladık ve Maliye Bakanlığı'na devrettik. Gümrük idarelerimiz dakikalar içinde bu tahsilatları gerçekleştiriyor ve hazineye aktarıyor. Bu anlamda, devletimizin eğitim, sağlık, adalet, savunma gibi hizmetlerinin finansmanında gümrüklerin çok büyük bir katkısı var" ifadelerini kullandı.

Kaçakçılıkla mücadelede başarılar

Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına değinen Bakan Bolat, gümrüklerde modern teknik cihazlarla donatıldığını ve bu sayede büyük başarılar elde edildiğini belirtti. "Geçen yıl, 43 milyar 200 milyon TL değerinde kaçak eşya yakalandı. Bunun 18 milyar lirası uyuşturucu ürünleriydi. Yakalanan uyuşturucuların ağırlığı yaklaşık 19 buçuk tondu. Bu yılın ilk 7 ayında ise 27 milyar 100 milyon liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildi. Bunun 14 milyar 200 milyon lirası uyuşturucu, geri kalan 13 milyarı ise diğer kaçak eşyalardan oluştu. Gençlerimizin, çocuklarımızın, halkımızın zehirlenmesini bu başarılarla engellemiş olduk" dedi.

Bolat, ayrıca Türkiye'nin gümrüklerinden her yıl 428 milyon ton malın geçtiğini, bunun değerinin 620 milyar doları bulduğunu ve 7,9 milyon adet gümrük beyannamesi düzenlendiğini belirtti. Türkiye'nin gümrük idarelerinin 183 milyon yolcuya ve yaklaşık 12 milyon araca hizmet verdiğini söyleyen Bolat, bu yoğun hizmetin fedakar gümrük çalışanları tarafından büyük bir başarıyla yürütüldüğünü ifade etti.

Konuşmaların ardından Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü binasının açılışı için kurdele kesildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Marmaraereğlisi'nde yeni gümrük müdürlüğü binasının açılışını yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Marmaraereğlisi'nde yeni gümrük müdürlüğü binasının açılışını yaptı - Son Dakika
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