Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç alım satımında yaşanabilecek dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Bakanlık, işlemler sırasında yalnızca Güvenli Ödeme Sistemi kanallarının kullanılmasını, farklı para transferi taleplerine onay verilmemesini istedi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, ikinci el araç alım satımında mağduriyet ve maddi kayıp yaşanmaması adına güvenli işlem süreçlerinin izlenmesi gerektiği ifade edildi.

Paylaşımda, noterliklerin telefonla hiçbir işlem yapmadığı vurgulanırken noterliklerde "Güvenli Kapora Sistemi" ya da başka bir ad altında herhangi bir sistemin bulunmadığı kaydedildi. Mobil uygulamalarda yalnızca Güvenli Ödeme Sistemi kanallarının kullanılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşlardan başka para transferlerine ve erişim isteklerine onay vermemeleri, bu tür taleplerle karşılaşmaları durumunda işlem yapmamaları istendi. Dolandırıcılık şüphesiyle para gönderilmesi halinde ise vakit kaybetmeden bankaya ve kolluk birimlerine başvurulması çağrısında bulunuldu.