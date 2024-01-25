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Ticaret Bakanlığından Taşınmaz Ticareti Kamu Spotu

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından taşınmaz ticareti konusunda farkındalık oluşturması amacıyla hazırlanan kamu spotu videosu yayımlandı.

Ticaret Bakanlığından Taşınmaz Ticareti Kamu Spotu
25.01.2024 - 19:38,  Güncelleme: 19:42
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Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından taşınmaz ticareti konusunda farkındalık oluşturması amacıyla kamu spotu videosu yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından taşınmaz ticareti konusunda farkındalık oluşturması amacıyla hazırlanmış olan kamu spotu videosu yayımlandı. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Söz konusu kamu spotu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 10. maddesinin 5. fıkrasına göre 'kamu yararına yönelik spot film' olarak kabulü ve yayın kuruluşlarında yayınlanmasının önerilmesi, yayın süresinin ve oranının, reklamlar için ayrılan süre ve oranların hesaplarında dikkate alınmaması ifade edilmiş olup, RTÜK'ün resmi internet sitesinde 'Öncelikli Yayınlar Kamu Spotları' bölümüne eklenmiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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